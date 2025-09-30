onedio
Türk Gurbetçi Almanya'da Hastalık Durumunda İş Yerinden Nasıl İzin Aldığını Anlattı

30.09.2025 - 21:50

Son yıllarda Türkiye'den her yıl binlerce beyaz yakalı Avrupa'ya göç ediyor. Avrupa'da da en çok tercih edilen ülkelerden biri Almanya. Özellikle Almanya'ya göç eden çalışanlar çektikleri videolarla Almanya Türkiye arasındaki farkları, benzerlikleri veya yeni bir ülkeye taşınmanın avantaj ve dezavantajlarını paylaşıyor.

TikTok'tan gurbetci_muhendis ise Almanya'da hasta olunduğunda iş yerinden nasıl izin istendiğini anlattı. İlk üç gün için iş yerinin rapor istemediğini öne süren kadın bunun yerine çalışanın beyanının kabul edildiğini söyledi. Bu sistemin suistimal edildiğini bilse de 'kafa izni' olarak görenler olduğunu da belirtti.

İşte o paylaşım 📹

Paylaşıma gelen yorumlar şöyle;

'__Bu seninle veya patronunla ilgili bir durum değil, toplumsal bir sözleşme; Toplum bireye güveniyor, birey de dürüst olarak borcunu ödüyor. Bizde adam rapor almak için, istediği tetkik yapılsın diye veya ultrason istensin diye yalan söylüyor.'

Caner Gülten

'Azmis 3 gun . ben hollandada yasiyorum. Rapor felan yok. Ariyorum sefimi hastayim diyorum. Arada bir sagligin hakkinda bilgi ver arayip der oda ararsan.. ne hastaligin var diye soramaz sen soylemedikce.. 2 ayi gecince sirket doktoruna yonlendirilirsin .duruma gore plan yapilir'

OziiOz

Türkiye'de gerçekten hasta olsan ağzından burnundan iltihap aksa kolay kolay rapor alamıyorsun zaten.

Ali Cemil

