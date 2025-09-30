Türk Gurbetçi Almanya'da Hastalık Durumunda İş Yerinden Nasıl İzin Aldığını Anlattı

Son yıllarda Türkiye'den her yıl binlerce beyaz yakalı Avrupa'ya göç ediyor. Avrupa'da da en çok tercih edilen ülkelerden biri Almanya. Özellikle Almanya'ya göç eden çalışanlar çektikleri videolarla Almanya Türkiye arasındaki farkları, benzerlikleri veya yeni bir ülkeye taşınmanın avantaj ve dezavantajlarını paylaşıyor.

TikTok'tan gurbetci_muhendis ise Almanya'da hasta olunduğunda iş yerinden nasıl izin istendiğini anlattı. İlk üç gün için iş yerinin rapor istemediğini öne süren kadın bunun yerine çalışanın beyanının kabul edildiğini söyledi. Bu sistemin suistimal edildiğini bilse de 'kafa izni' olarak görenler olduğunu da belirtti.