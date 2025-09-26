onedio
İsveç'e Göç Eden Kadın Hislerini Anlatırken Gözyaşlarına Hakim Olamadı

26.09.2025 - 13:40

Son yıllarda Türkiye'den özellikle Avrupa ülkelerine yoğun bir beyin göçü yaşanıyor. İşin daha kritik kısmı ise yapılan araştırmalara göre ülkedeki gençlerin önemli bir kısmı bir şekilde Türkiye'den ayrılmak istiyor. Son yıllarda pek çok kişi de adeta içerik üreticiliğine soyunarak göçtükleri ülkelerdeki yaşam şartlarını, market raflarını, araba veya teknoloji mağazalarını düzenli bir şekilde paylaşıyor. 

Ancak kendi hislerini, aile ve çevre özlemini anlatan, yurt dışının avantajları yanında dezavantajlarını anlatan kişi çok az. Kübra Gönen isimli vatandaş İsveç'e yerleştikten sonra yaşadıklarını anlattı ve aynı şartlara neden Türk vatandaşlarının sahip olamadığını sorguladığı bir video çekti.

İşte o video 📹

Sıfırdan başlamanın zorluğundan yakınan Gönen'in gönderisine pek çok yorum geldi.

'__Türkiye’den yurtdışında standartı yüksek bir ülkeye gidip de orada yaşamayı deneyimlediğinizde aklınıza gelen ve sizi derinden yaralayan düşünce tam da bu oluyor: Annem babam ve sevdiklerim yaşamamış, şimdiye kadar hiç yaşamamışız. Hayatta kalmak ile yaşamak arasındaki fark bu!' SHOGUN

'34 sene Türkiyede yaşadıktan sonra 4 dene önce göçmüş birsi olarak aynı şeyleri yaşıyoruz ablacığım. Yemek yerken bile bazen boğazımda kalıyor. neden diyorum,neden bizim insanımız o kadar çok çalışıp didinirken istediğini bile yiyemiyor.' Bay Aziz

'Bunu zengin evine giden misafir çocuğun durumuna benzetiyorum. Bilgisayar, futbol topu, her türlü oyuncak vardır ama oynamak için ev sahibi çocuğun onayını alman gerekir. “Bizim evde neden böyle oyuncaklar yok” sorusu sordurur.

Belki zamanla geçer. Bilemiyorum…' Hıdır Bey'in Göçü

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
