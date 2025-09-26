İsveç'e Göç Eden Kadın Hislerini Anlatırken Gözyaşlarına Hakim Olamadı

Son yıllarda Türkiye'den özellikle Avrupa ülkelerine yoğun bir beyin göçü yaşanıyor. İşin daha kritik kısmı ise yapılan araştırmalara göre ülkedeki gençlerin önemli bir kısmı bir şekilde Türkiye'den ayrılmak istiyor. Son yıllarda pek çok kişi de adeta içerik üreticiliğine soyunarak göçtükleri ülkelerdeki yaşam şartlarını, market raflarını, araba veya teknoloji mağazalarını düzenli bir şekilde paylaşıyor.

Ancak kendi hislerini, aile ve çevre özlemini anlatan, yurt dışının avantajları yanında dezavantajlarını anlatan kişi çok az. Kübra Gönen isimli vatandaş İsveç'e yerleştikten sonra yaşadıklarını anlattı ve aynı şartlara neden Türk vatandaşlarının sahip olamadığını sorguladığı bir video çekti.