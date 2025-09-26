Hayalindeki Mesleğin Kıyafetini Giyen Minik Okuldaki Teknik Görevliyle Tebessüm Ettiren Anlar Yaşadı

Okullarda farklı farklı etkinlikler yapıldığına şahit oluyoruz. Şimdiyse yurt dışından bir videoyla karşınızdayız. Anaokula giden tatlı çocuk, etkinlik günündeki anlarıyla sosyal medyada viral oldu. Konsept, “Büyüyünce ne olmak istiyorsan öyle giyin” şeklindeydi. Tatlı çocuk da teknik ekip görevlisiyle aynı kıyafetleri giymişti. Gelin önce o anları izleyelim!
Teknik ekip görevlisinin çocuğu görünce yaşadığı şaşkınlık ve sevinç bizlere de tebessüm ettirdi.
