onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Hayalindeki Mesleğin Kıyafetini Giyen Minik Okuldaki Teknik Görevliyle Tebessüm Ettiren Anlar Yaşadı

Hayalindeki Mesleğin Kıyafetini Giyen Minik Okuldaki Teknik Görevliyle Tebessüm Ettiren Anlar Yaşadı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
26.09.2025 - 12:54

İçerik Devam Ediyor

Okullarda farklı farklı etkinlikler yapıldığına şahit oluyoruz. Şimdiyse yurt dışından bir videoyla karşınızdayız. Anaokula giden tatlı çocuk, etkinlik günündeki anlarıyla sosyal medyada viral oldu. Konsept, “Büyüyünce ne olmak istiyorsan öyle giyin” şeklindeydi. Tatlı çocuk da teknik ekip görevlisiyle aynı kıyafetleri giymişti. Gelin önce o anları izleyelim!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İşte detaylar 👇

Teknik ekip görevlisinin çocuğu görünce yaşadığı şaşkınlık ve sevinç bizlere de tebessüm ettirdi.

Teknik ekip görevlisinin çocuğu görünce yaşadığı şaşkınlık ve sevinç bizlere de tebessüm ettirdi.

Tatlı çocuk bir anda ortamın enerjisini yükseltmeyi başarmıştı. Teknik ekip personelinin kel olması detayını bile unutmamış, başına ten rengi bir bandana da geçirmişti. Sosyal medyada milyonlarca izlenme alan video beğenileri de topladı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
8
2
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın