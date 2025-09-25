Bir Yıl Sonra Türkiye’ye Dönen Kişi, Kendi Fiyat Tahminlerini Gerçek Fiyatlarla Karşılaştırdı

Son zamanlarda çoğu ürünün fiyat artışından şikayet ediyor olabilirsiniz. Peki sizce bir yıl içerisinde özellikle dışarıda yediğimiz yemeklerin fiyatları ne kadar artmıştır?
Ayşe Kocalar isimli bir Instagram kullanıcısı, bir yıl aradan sonra Türkiye'ye döndü ve dönmeden önce fiyatları tahmin etti. Çay, simirt, döner, midye...Peki Türkiye'deki ürünlerin fiyatını doğru tahmin edebildi mi?
Kaynak: Instagram / aysekocalarr
Buradan izleyebilirsiniz;
Midyenin fiyatını 5 lira sandı, 10 ve 20 lirayla karşılaştı!
