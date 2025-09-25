onedio
Bir Yıl Sonra Türkiye’ye Dönen Kişi, Kendi Fiyat Tahminlerini Gerçek Fiyatlarla Karşılaştırdı

Dilara Bağcı
25.09.2025 - 17:26

Son zamanlarda çoğu ürünün fiyat artışından şikayet ediyor olabilirsiniz. Peki sizce bir yıl içerisinde özellikle dışarıda yediğimiz yemeklerin fiyatları ne kadar artmıştır?

Ayşe Kocalar isimli bir Instagram kullanıcısı, bir yıl aradan sonra Türkiye'ye döndü ve dönmeden önce fiyatları tahmin etti. Çay, simirt, döner, midye...Peki Türkiye'deki ürünlerin fiyatını doğru tahmin edebildi mi?

Kaynak: Instagram / aysekocalarr

Buradan izleyebilirsiniz;

Midyenin fiyatını 5 lira sandı, 10 ve 20 lirayla karşılaştı!

Midyenin fiyatını 5 lira sandı, 10 ve 20 lirayla karşılaştı!

Öncelikle simitin fiyatı için '15 lirayı geçmemiştir' diyen kullanıcı, simitin 20 liraya satıldığını öğrendi. 'Çay 20'yi geçtiyse, şov' sözlerinin ardından ise çayın 50 lira olduğu gerçeğiyle yüzleşti!

Dönerin ayranla beraber 170 olduğunu düşünürken gerçekte 350-400 olduğunu öğrendi. En büyük midyenin ise 5 lira olduğunu tahmin ederken midye fiyatlarının 10 liradan başladığını gördü.

Yorum sizin!

2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
