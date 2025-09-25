WhatsApp Grubundan Paylaşılan Kombin Tüm Ailenin Fit-Check Akımına İlham Oldu

Kombinini göstermek için aile WhatsApp grubuna fotoğraf atan genç kadın, beklenmedik bir şekilde aile içi fit-check akımının başlamasına yol açtı. Anne, baba ve kız kardeşler dünyanın farklı noktalarından kendi kombinlerini paylaşmaya başlayınca ortaya hem eğlenceli hem de iç ısıtan bir seri çıktı. İçerik üreticisi Doğa Özdaş'ın Instagram hesabında paylaştığı yazışma ise sosyal medyada hızla yayıldı.

Gelin o anlara bir de birlikte göz atalım!

Kaynak:Instagram / Doğa Özdaş