WhatsApp Grubundan Paylaşılan Kombin Tüm Ailenin Fit-Check Akımına İlham Oldu

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
25.09.2025 - 14:51

Kombinini göstermek için aile WhatsApp grubuna fotoğraf atan genç kadın, beklenmedik bir şekilde aile içi fit-check akımının başlamasına yol açtı. Anne, baba ve kız kardeşler dünyanın farklı noktalarından kendi kombinlerini paylaşmaya başlayınca ortaya hem eğlenceli hem de iç ısıtan bir seri çıktı. İçerik üreticisi Doğa Özdaş'ın Instagram hesabında paylaştığı yazışma ise sosyal medyada hızla yayıldı. 

Gelin o anlara bir de birlikte göz atalım! 

Kaynak:Instagram / Doğa Özdaş

İşte, sadece bir kombin videosuyla başlayan aile fit-check akımı👇

İstanbul, İzmir ve İtalya'yı sevgi bağı ile bir araya getiren Özdaş ailesi, kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

Aile bireylerinin enerjisi ve sosyal medya akımının WhatsApp grubunda güzelleştiği anlara birbirinden güzel yorumlar da geldi. İşin içine mizah katanlar, gelecekteki ailelerinin hayalini kuranlar da oldu tabii. 

İşte, sosyal medyanın yorumları 👇

twitter.com

twitter.com

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
