"Eylül Ayı Mental"i: Kanlı Ay Tutulmasıyla Başlayan Eylül Ayı Burhan Altıntop’la Özetlendi

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
25.09.2025 - 01:32

Eylül ayında neler oldu neler... Gökyüzü bile yerinden oynadı desek yeridir. Zira, Kanlı Ay tutulması ile başlayan sonbahar bir hayli hareketli geçti. Haliyle bu hareketlilikten olumsuz etkilenenlerimiz de oldu. Kimilerimiz aşkı ararken kışı buldu, kimilerimiz ise 'hoş gel' dedikleri Eylül'de depresyona girdi. 

Twitter'da @noluryeterbe kullanıcı adlı hesabın paylaştığı Burhan Altıntop'lu 'Eylül ayı mental' görseli ise hislerimize tercüman oldu.

İşte, detaylar...

Görünen o ki Eylül ayında çoğumuzu saran o mental tam da böyle görünüyormuş!👇

Yıllar geçse de eskimeyen Avrupa Yakası'nın dikkat çeken karakteri Burhan Altıntop'un ofis halleri bu kez de 'Eylül ayı mental'imize tercüman olurken, sosyal medyanın da söyleyecekleri vardı. 

Gelin, bir de sosyal medyadan gelen yorumlara göz atalım! 👇

Meğer bu Eylül'de herkes dertle dolmuş...

"Aşk beklerken, kış hazırlığı"👇

"Hoş gel" dedik... 👇

Sonbahar kimilerimize erken gelmiş galiba... 👇

Sonbahar, bazılarımıza sahiden yaprak döktürmüş gibi! 👇

Ama yeniden kalkma vakti gelecektir değil mi?

Ah be... 👇

"Ekim filan da gider bu gidişle..." 👇

Sahiden bu hissi özlemedik mi?👇

Oysa, hani iyi geçecekti? 👇

Öyle mi dersiniz?👇

Yok canım değildir... 👇

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
