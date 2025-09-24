"Eylül Ayı Mental"i: Kanlı Ay Tutulmasıyla Başlayan Eylül Ayı Burhan Altıntop’la Özetlendi
Eylül ayında neler oldu neler... Gökyüzü bile yerinden oynadı desek yeridir. Zira, Kanlı Ay tutulması ile başlayan sonbahar bir hayli hareketli geçti. Haliyle bu hareketlilikten olumsuz etkilenenlerimiz de oldu. Kimilerimiz aşkı ararken kışı buldu, kimilerimiz ise 'hoş gel' dedikleri Eylül'de depresyona girdi.
Twitter'da @noluryeterbe kullanıcı adlı hesabın paylaştığı Burhan Altıntop'lu 'Eylül ayı mental' görseli ise hislerimize tercüman oldu.
İşte, detaylar...
Görünen o ki Eylül ayında çoğumuzu saran o mental tam da böyle görünüyormuş!👇
"Aşk beklerken, kış hazırlığı"👇
"Hoş gel" dedik... 👇
Sonbahar kimilerimize erken gelmiş galiba... 👇
Sonbahar, bazılarımıza sahiden yaprak döktürmüş gibi! 👇
Ah be... 👇
"Ekim filan da gider bu gidişle..." 👇
Sahiden bu hissi özlemedik mi?👇
Oysa, hani iyi geçecekti? 👇
Öyle mi dersiniz?👇
Yok canım değildir... 👇
