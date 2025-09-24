onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Yürekten Yüreğe: Twitter Kullanıcılarının Tarif Ettiği Hislerle Videodan Gerçek Hayata Duygusal Yolculuk

Yürekten Yüreğe: Twitter Kullanıcılarının Tarif Ettiği Hislerle Videodan Gerçek Hayata Duygusal Yolculuk

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
24.09.2025 - 23:03

Twitter timeline'ı gözyaşı doldu... Arka fonda Can Ozan'ın Acıtır Gibi Severek şarkısının eşlik ettiği görüntüleri “Böyle bir his tarif et” diyerek paylaşan @snowofcat kullanıcı adlı X hesabı hepimizin yüreğini dağladı. Sadece birkaç kelime ile görseldeki acıyı dile getiren Twitter ahalisi ise pek çoğumuzun derinlerde sakladığı yaralara dokundu. 

İşte, tarif edildiği anda yüreğinizde hissedeceğiniz o hisler...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İşte, her şeyi başlatan o tweet!

Şimdiden söyleyelim; bir yandan Can Ozan'ın yüreğinize dokunan sözleri, bir yandan tarif edilen his derinlerde sakladığınız yaralara dokunabilir...

Şimdiden söyleyelim; bir yandan Can Ozan'ın yüreğinize dokunan sözleri, bir yandan tarif edilen his derinlerde sakladığınız yaralara dokunabilir...

Hazırsanız, sosyal medya kullanıcılarının tarif ettiği o hislere geçelim.👇

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇
twitter.com

Asla aklımızdan çıkmayan o acı... 👇

👇

👇
twitter.com

Bazı acılar yaşandı... 👇

Bazı acılar yaşandı... 👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Söz sizde! Şimdi de siz “Böyle bir his tarif edin'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
3
2
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın