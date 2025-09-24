Yürekten Yüreğe: Twitter Kullanıcılarının Tarif Ettiği Hislerle Videodan Gerçek Hayata Duygusal Yolculuk
Twitter timeline'ı gözyaşı doldu... Arka fonda Can Ozan'ın Acıtır Gibi Severek şarkısının eşlik ettiği görüntüleri “Böyle bir his tarif et” diyerek paylaşan @snowofcat kullanıcı adlı X hesabı hepimizin yüreğini dağladı. Sadece birkaç kelime ile görseldeki acıyı dile getiren Twitter ahalisi ise pek çoğumuzun derinlerde sakladığı yaralara dokundu.
İşte, tarif edildiği anda yüreğinizde hissedeceğiniz o hisler...
İşte, her şeyi başlatan o tweet!
Şimdiden söyleyelim; bir yandan Can Ozan'ın yüreğinize dokunan sözleri, bir yandan tarif edilen his derinlerde sakladığınız yaralara dokunabilir...
Asla aklımızdan çıkmayan o acı... 👇
Bazı acılar yaşandı... 👇
