Lolipopun Antik Çağlardan Gelen Bir Lezzet Olduğunu Biliyor muydunuz? Şekerin Tarihi ve Dali Dokunuşu

Elif ÇAMLIBEL
23.09.2025 - 16:12

Antik çağlardan itibaren bal ve şeker karışımlarının bambu ve tahta çubuklara geçirildiğini biliyor muydunuz? Şeker yemenin hijyenik ve kolay hali olan çubuk şekerlerin günümüzdeki formuna gelişi ise bir hayli uzun sürdü. Ancak bu süreçte lolipop kavramı hayatımıza girdi ve bazı markaların logo tasarımlarına dünyaca ünlü sanatçılar bile dahil oldu. 

Gelin, lolipoptan Chupa Chups'a Salvador Dali'nin de dahil olduğu tatlı mı tatlı bir yolculuğa çıkalım. 

İşte, başlıyoruz... 

Hikayeye tam ortasından bir giriş yapmaya ne dersiniz: Lolipoplarda neden sap var?

İnsan yaratıcılığının küçük ama lezzetli bir yansıması: Çubuk şekerin tarihçesi

Antik çağlardan beri damağımızdaki vazgeçilmez tatlar arasında yerini alan bal ve şeker karışımları, bambu veya tahta çubuklara geçirilerek yenildi. Çünkü şekere çubuk takmak, İspanyol girişimci Enric Bernat'ın da düşündüğü gibi hem pratik hem de hijyenik bir çözümdü. 

Türk kültüründe de bu gelenek, özellikle macun şekeri ve Mesir Macunu ile Osmanlı döneminden beri yaşatılıyor. Bu renkli ve yumuşak tatlılar, tahta çubuklara sarılarak çocuklar ve yetişkinler tarafından sokaklarda keyifle tüketiliyor. Peki, Osmanlı döneminden günümüze kadar ulaşan kültürel mirasımız ve Bernat'in dünyaca ünlü markasına kadar, şeker dünyasında neler değişti? 

Gelin, lolipopun mucidiyle de tanışalım! 👇

Bu basit fikir yüzyıllar içinde modern anlamda “lolipop” olarak hayatımıza girdi.

Amerika’da 1908 civarında George Smith, sıvı şekeri küçük kalıplara döküp ortasına bir çubuk yerleştirerek saplı şekerleri patentledi ve ilk seri üretimi başlattı. “Lolly Pop” markasıyla öne çıkan bu yenilik, şekerleri elleriyle kirletmeden keyifle tüketebilme imkanı sağladı.

Zamanla bu pratik fikir, tasarım ve pazarlama zekasıyla birleşti. 1958’de İspanyol girişimci Enric Bernat, çocukların şeker yeme deneyimini daha eğlenceli hale getirmek için Chupa Chups markasını kurdu. Bernat, ürünün görsel kimliğini tasarlarken ünlü sürrealist ressam Salvador Dali’den ilham aldı ve logoyu parlak papatya formunda tasarlayarak günümüzün ikonik lolipop sembolünü yarattı. 

Böylece, küçük bir çubuk üzerinde başlayan şeker yolculuğu, hem Türk kültüründeki geleneklerle hem de dünya çapında tanınan modern bir marka ile taçlandı.

