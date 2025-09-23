Lolipopun Antik Çağlardan Gelen Bir Lezzet Olduğunu Biliyor muydunuz? Şekerin Tarihi ve Dali Dokunuşu

Antik çağlardan itibaren bal ve şeker karışımlarının bambu ve tahta çubuklara geçirildiğini biliyor muydunuz? Şeker yemenin hijyenik ve kolay hali olan çubuk şekerlerin günümüzdeki formuna gelişi ise bir hayli uzun sürdü. Ancak bu süreçte lolipop kavramı hayatımıza girdi ve bazı markaların logo tasarımlarına dünyaca ünlü sanatçılar bile dahil oldu.

Gelin, lolipoptan Chupa Chups'a Salvador Dali'nin de dahil olduğu tatlı mı tatlı bir yolculuğa çıkalım.

İşte, başlıyoruz...

Kaynak: Instagram/Ben Tasarımcıyım