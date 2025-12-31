Mustafa Sarıgül'den "Saç Telini Laboratuvara Götürsen Ne Çıkar?" Sorusuna İlginç Yanıt

Eski Şişli Belediye Başkanı ve CHP Erzincan milletvekili Mustafa Sarıgül sosyal medyayı en sık kullanan siyasilerden. Ancak Sarıgül sosyal medyayı bayram kutlama veya açıklama yapmak için kullanan siyasetçilerin aksine bir içerik üreticisi temposunda kullanıyor; trendlere, akımlara katılıyor ve halkın platformu olarak gördüğü TikTok'a ayrı bir önem veriyor.
Ünlü siyasetçiye son günlerde yapılan operasyonlarla gündeme gelen saç teli testi sorusu soruldu. Sarıgül o soruyu kendince yanıtladı.
Mustafa Sarıgül'ün asistanı kendisine "Saçınızdan numune alsak ne çıkar?" sorusunu sordu. İşte o yanıt;
Saç teli testi nedir?
