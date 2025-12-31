onedio
Mustafa Sarıgül'den "Saç Telini Laboratuvara Götürsen Ne Çıkar?" Sorusuna İlginç Yanıt

Mustafa Sarıgül'den "Saç Telini Laboratuvara Götürsen Ne Çıkar?" Sorusuna İlginç Yanıt

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
31.12.2025 - 14:51

Eski Şişli Belediye Başkanı ve CHP Erzincan milletvekili Mustafa Sarıgül sosyal medyayı en sık kullanan siyasilerden. Ancak Sarıgül sosyal medyayı bayram kutlama veya açıklama yapmak için kullanan siyasetçilerin aksine bir içerik üreticisi temposunda kullanıyor; trendlere, akımlara katılıyor ve halkın platformu olarak gördüğü TikTok'a ayrı bir önem veriyor.

Ünlü siyasetçiye son günlerde yapılan operasyonlarla gündeme gelen saç teli testi sorusu soruldu. Sarıgül o soruyu kendince yanıtladı.

Mustafa Sarıgül'ün asistanı kendisine "Saçınızdan numune alsak ne çıkar?" sorusunu sordu. İşte o yanıt;

Saç teli testi nedir?

Saç teli testi nedir?

Saç teli testi, genellikle saç örneklerinden yasaklı madde, toksin, ağır metal veya alkol kullanımını tespit etmek için yapılan laboratuvar analizidir. Bu test, vücuda alınan maddelerin saç köklerinden saç tellerine geçerek birikmesi prensibine dayanır ve kan veya idrar testlerine göre daha uzun süreli (genellikle son 3-6 ay) geriye dönük bilgi verir. Saç teli ayda yaklaşık 1 cm uzadığı için, numunenin uzunluğu geçmiş kullanımı zaman açısından belirler.

İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
