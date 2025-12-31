Kiracısı Çıktıktan Sonra Evinin Son Halini Gören Kadın Gözyaşlarına Hakim Olamadı

Son yıllarda kiracı ev sahibi tartışmaları ayyuka çıktı. Kiracılar artan fiyatlardan şikayetçiyken bazı ev sahipleri de eski kiracılarının piyasanın çok altında kira ödemesinden veya evlerinden çıkmamasından şikayetçi. Bir şikayet de kiracıların evlere yeterince bakmadığı ve evlerin kirli teslim ettiği yönünde. Bir sosyal medya kullanıcısı kadın da kiracısının teslim ettiği evin son halini görünce ağlamaya başladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Evin son hali böyle görüntülendi?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ancak yorumlarda kullanıcılar ikiye bölünmüş durumda.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
Asgari ücret üzeri kira bedelini kim normelleştirdi? Böyle bir şey nasıl tepki görmeden benimsendi? Mehter verenlerin halka baskın gelmesinin sonuçları işte.