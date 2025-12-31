onedio
Kiracısı Çıktıktan Sonra Evinin Son Halini Gören Kadın Gözyaşlarına Hakim Olamadı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
31.12.2025 - 14:17

Son yıllarda kiracı ev sahibi tartışmaları ayyuka çıktı. Kiracılar artan fiyatlardan şikayetçiyken bazı ev sahipleri de eski kiracılarının piyasanın çok altında kira ödemesinden veya evlerinden çıkmamasından şikayetçi. Bir şikayet de kiracıların evlere yeterince bakmadığı ve evlerin kirli teslim ettiği yönünde. Bir sosyal medya kullanıcısı kadın da kiracısının teslim ettiği evin son halini görünce ağlamaya başladı.

Evin son hali böyle görüntülendi?

Ancak yorumlarda kullanıcılar ikiye bölünmüş durumda.

*Rutubete kiracı n'apsın. Duvar kağıdı soyulmuş, o da su almış beli ki. Onun dışında ev tertemiz kullanılmış.

*Asgari ücret almak için sabahlara akşamlara kadar çalışıyor insanlar, elinizi oynatmadan aldığımız asgari üzeri bir kira bedeli var... E yaptırın bi zahmet. Her gelen kiracı tertemiz olmayacak...

*Ben bişey göremedim banyo dişinda fon müziğini görünce kiracı mutfağı komple götürmüş sandım

*Yaptırım olmadığı sürece bu vicdansızlık devam eder.

Bozkurt

Asgari ücret üzeri kira bedelini kim normelleştirdi? Böyle bir şey nasıl tepki görmeden benimsendi? Mehter verenlerin halka baskın gelmesinin sonuçları işte.