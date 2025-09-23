onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Desire Path (Arzu Patikası) Nedir? İnsanların Plansızca Belirlediği Kestirme Yolların Ardındaki Anlam

Desire Path (Arzu Patikası) Nedir? İnsanların Plansızca Belirlediği Kestirme Yolların Ardındaki Anlam

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
23.09.2025 - 14:49

İçerik Devam Ediyor

Bugüne kadar pek çok kez bir park, kampüs ya da site içerisinde insanların kestirme olarak aynı yerden yürüdüklerini fark etmişsinizdir. Peki, insanların resmi yollar dışında yürüyerek doğal olarak oluşturdukları bu izlerin ya da patikaların bir adı var desek? Mimarlık, şehir planlama ve tasarım dünyasında bir hayli popüler olan bu terim teknolojiden edebiyata, sanattan popüler kültüre daha pek çok alanda da karşımıza çıkıyor üstelik! 

İşte, 'desire path' (arzu patikası) kavramı ve hayatımızdaki yeri! 

Kaynak: Rana Nur Karataş

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Desire path (arzu patikası) hakkında bilmeniz gerekenler👇

İşte, Michigan State Üniversitesi (MSU) kampüsündeki “arzu patikaları”

İşte, Michigan State Üniversitesi (MSU) kampüsündeki “arzu patikaları”

MSU'nun ilk yıllarında, öğrencilerin binalar arasında yürürken oluşturduğu çimen yolları 'arzu patikaları' ile ilgili bir bilgi daha: MSU'nun Batı Çevresi'ndeki (West Circle) yürüyüş yollarının gerekliliği sorgulayan yöneticiler, yapılan gözlemlerle arzu patikalarının çoğunun gereksiz olduğu keşfetti. Kampüs planlamacısı Steve Troost isebu yolların başarısını deneyimli tasarımcılara değil, öğrencilere atfetmeyi tercih etti. 

Günümüzde de bazı planlamacılar, bu doğal patikaları tasarımlarında dikkate alıyorlar. Tabii bazen güvenlik için engeller de ekliyor veya kaldırıyor.

Arzu patikaları sadece bir şehir planlama terimi değil, aynı zamanda yaşam felsefesi!

Arzu patikaları sadece bir şehir planlama terimi değil, aynı zamanda yaşam felsefesi!

Bir parkta köşeli, süslü yollar yapılır ama insanlar çimenleri yarıp düz kestirmeden yürür... İşte şehir planlaması ve mimaride sık sık kullanılan bu kavram teknolojiden edebiyata, sanattan popüler kültüre hemen her alanda hayatımızda! Gelin, arzu patikalarının tüm bu alanlarda nasıl kullanıldığına birlikte göz atalım: 

Teknoloji ve Kullanıcı Deneyiminde Arzu Patikası

Dijital dünyada da tasarım dünyasına benzer bir anlamda kullanılır. Mesela, bir uygulamanın menüsü tasarlanır ancak kullanıcılar her seferinde kestirme bir yöntem buluyor. Bu kullanım alışkanlığı “arzu patikası” olur. UX uzmanları da bu kısa yollara bakarak menüleri, butonları ve akışları yeniden düzenler. 

Edebiyat ve Sanatta Arzu Patikası

“Arzu patikası” hayatın içinde ise bir metafordur. Planladığımız yollar (okul → iş → evlilik vs.) olsa da bazen içimizden geçen kestirmeler, farklılar ve hatta yasaklı yollar dikkatimizi çeker. Sonunda mı? Genellikle insan, kalbinin arzu patikasını seçer.

Bir şair, yazar ya da ressam için arzu patikası ise 'resmi, toplumun dayattığı yollardan sapmak ve ruhunun istediği yöne gitmek' anlamına gelir.

Popüler Kültürde Arzu Patikaları

'Hayatınızdaki arzu patikalarını takip edin!' bu sözü daha önce duymuş olabilirsiniz. Kimi zaman bir konuşmacının kimi zamansa motivasyon vermeye çalışan bir dostun dilinden...  Kısacası bazen, hem toprakta açılmış kestirme yollara hem de hayatta kendi yolumuzu çizmeye ihtiyaç duyarız!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın