Afyon’da 15 Bin Yumurtayla Bin 930 Kilo Sucuklu Yumurta Rekoru Kırıldı: "Tüm Şehir Sucuk Kokmuştur"

Guinness Rekorlar Kitabı Afyonkarahisar
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
23.09.2025 - 13:02

Dev tavada 30 şef pişirdi, Afyon'un sucuklu yumurtası Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi. UNESCO tescilli gastronomi şehri Afyonkarahisar’da 7'ncisi düzenlenen  Gastro Afyon Festivali'nde yapılan 1.930 kilo ağırlığındaki sucuklu yumurta ile rekor kırıldı. Günlerdir sosyal medyadanın gündeminde yer alan dev sucuklu yumurtanın yapım aşaması Melisa Akpolat tarafından Instagram'da paylaşıldı. 

Kaynak

İşte, Guinness Rekorlar Kitabı'na giren dünyanın en büyük sucuklu yumurtası👇

25 metrekarelik dev tavada 30 şef tarafından hazırlanan sucuklu yumurtada 1 ton sucuk ve 15 bin yumurta kullanıldı.

25 metrekarelik dev tavada 30 şef tarafından hazırlanan sucuklu yumurtada 1 ton sucuk ve 15 bin yumurta kullanıldı.

Guinness World Records Denetmeni Şeyda Subaşı Gemici'nin gözetiminde pişirilen dünyanın en büyük sucuklu yumurtası, ölçümlerin ardından Guinness Rekorlar Kitabına girdi. Denetmen Gemici, rekora dair yaptığı açıklamada:  

'Dünyanın en büyük sucuklu yumurta rekorunu kırabilmek için Guinness Dünya Rekorlarından minimum verilen ağırlık 1000 kilo olarak belirlenmişti. Bugün tarttığımız sucuklu yumurtanın ağırlığı 1930 kilo olarak belirlenmiştir. Büyük bir sevinçle Guinness Dünya Rekoru'nu ilan ediyorum. Dünyanın en büyük sucuklu yumurtası bugünden itibaren yeni rekortmenleri Afyonkarahisar Valiliği, Afyonkarahisar Belediyesi ve Profesyonel Aşçılar Federasyonu' ifadelerini kullandı.

"Tüm şehir sucuk kokmuştur"

"Tüm şehir sucuk kokmuştur"

Sosyal medyanın gündemine oturan dev sucuklu yumurta eğlenceli yorumları da beraberinde getirdi. 'Tüm şehir sucuk kokmuştur' diyenler de oldu, festivali kaçırdığına üzülenler de. 

Söz sizde! Hadi, yorumlarda buluşalım.

