Afyon’da 15 Bin Yumurtayla Bin 930 Kilo Sucuklu Yumurta Rekoru Kırıldı: "Tüm Şehir Sucuk Kokmuştur"

Guinness World Records Denetmeni Şeyda Subaşı Gemici'nin gözetiminde pişirilen dünyanın en büyük sucuklu yumurtası, ölçümlerin ardından Guinness Rekorlar Kitabına girdi. Denetmen Gemici, rekora dair yaptığı açıklamada:

'Dünyanın en büyük sucuklu yumurta rekorunu kırabilmek için Guinness Dünya Rekorlarından minimum verilen ağırlık 1000 kilo olarak belirlenmişti. Bugün tarttığımız sucuklu yumurtanın ağırlığı 1930 kilo olarak belirlenmiştir. Büyük bir sevinçle Guinness Dünya Rekoru'nu ilan ediyorum. Dünyanın en büyük sucuklu yumurtası bugünden itibaren yeni rekortmenleri Afyonkarahisar Valiliği, Afyonkarahisar Belediyesi ve Profesyonel Aşçılar Federasyonu' ifadelerini kullandı.