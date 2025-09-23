Afyon’da 15 Bin Yumurtayla Bin 930 Kilo Sucuklu Yumurta Rekoru Kırıldı: "Tüm Şehir Sucuk Kokmuştur"

Dev tavada 30 şef pişirdi, Afyon'un sucuklu yumurtası Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi. UNESCO tescilli gastronomi şehri Afyonkarahisar’da 7'ncisi düzenlenen Gastro Afyon Festivali'nde yapılan 1.930 kilo ağırlığındaki sucuklu yumurta ile rekor kırıldı. Günlerdir sosyal medyadanın gündeminde yer alan dev sucuklu yumurtanın yapım aşaması Melisa Akpolat tarafından Instagram'da paylaşıldı.
İşte, Guinness Rekorlar Kitabı'na giren dünyanın en büyük sucuklu yumurtası👇
25 metrekarelik dev tavada 30 şef tarafından hazırlanan sucuklu yumurtada 1 ton sucuk ve 15 bin yumurta kullanıldı.
"Tüm şehir sucuk kokmuştur"
Ege'nin Bangladeş'i diyen beyefendi Avenue des Champs-Élysées de doğdu galiba ve hayır efendim şehir sucuk kokmadı. Mizah yapacağız diye işin sucuğunu çıkara... Devamını Gör
tüm şehir kokmadı arkadaşlar sakin olun
