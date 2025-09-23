Ankara Üniversitesi'nde Çıkan "Lovebombing" Tatlısını Goygoyla Karışık Paylaşanlar

Love bombing, ghosting, gaslighting...Bu ilişki terimlerine artık birçoğumuz aşinayız. Öyle ki sadece sosyal medyada değil, hayatın birçok alanında bu terimleri görüyoruz. Mesela bir üniversitenin yemekhanesinde :)

Nasıl mı?

Ankara Üniversitesi öğrencileri, günün menüsünde kalp şeklinde bir tatlı çıktığını ve adının da 'love bombing' olduğunu paylaştı. Tabii güldüren yorumlar da eksik olmadı.