Ankara Üniversitesi'nde Çıkan "Lovebombing" Tatlısını Goygoyla Karışık Paylaşanlar

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
23.09.2025 - 11:08

Love bombing, ghosting, gaslighting...Bu ilişki terimlerine artık birçoğumuz aşinayız. Öyle ki sadece sosyal medyada değil, hayatın birçok alanında bu terimleri görüyoruz. Mesela bir üniversitenin yemekhanesinde :)

Nasıl mı?

Ankara Üniversitesi öğrencileri, günün menüsünde kalp şeklinde bir tatlı çıktığını ve adının da 'love bombing' olduğunu paylaştı. Tabii güldüren yorumlar da eksik olmadı.

Bir öğrencinin paylaşımı şöyleydi ve alıntılar aldı başını gitti!

Love bombing isminin sadece kullanıcılar arasında konduğunu düşünmeyin :)

Öyle mi Ankaralılar?

Askıda love bombing.

Ertesi günün menüsü de belli oldu.

Kardeşim yemeyin artık bunları.

Yorumlara bekleniyorsunuz! :)

