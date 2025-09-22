onedio
En Gariban Kadın ve Erkek İsimlerini Seçen Sosyal Medya Ahalisi

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
22.09.2025 - 16:12

Sosyal medyanın yüz güldüren tespitlerine bir yenisi daha eklendi. Bu kez kullanıcıların radarına kadın ve erkek isimleri girdi. Fakat ne en güzel ne en çekici isimler seçildi. Bir X kullanıcısının 'en gariban isim' paylaşımının ardından kullanıcılar da kendilerine gariban gelen isimleri paylaştı.

Bakalım sizin isminiz veya bir tanıdığınızın ismi bu tespitler içinde var mı? :)

İlk paylaşımdaki tespit şöyleydi;

twitter.com

Hacer ve Bünyaminlerden özür dileriz :')

twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

Neyse ki farklı bir hissiyatı olanlar da var.

twitter.com
twitter.com
Bakalım başka isimler gariban seçilmiş!

twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com
👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com
👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

Peki sizce en gariban isimler hangileri? 🥲

Peki sizce en gariban isimler hangileri? 🥲
twitter.com

Yorumlara bekliyoruz.

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
