En Gariban Kadın ve Erkek İsimlerini Seçen Sosyal Medya Ahalisi
Sosyal medyanın yüz güldüren tespitlerine bir yenisi daha eklendi. Bu kez kullanıcıların radarına kadın ve erkek isimleri girdi. Fakat ne en güzel ne en çekici isimler seçildi. Bir X kullanıcısının 'en gariban isim' paylaşımının ardından kullanıcılar da kendilerine gariban gelen isimleri paylaştı.
Bakalım sizin isminiz veya bir tanıdığınızın ismi bu tespitler içinde var mı? :)
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İlk paylaşımdaki tespit şöyleydi;
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hacer ve Bünyaminlerden özür dileriz :')
👇🏻
Neyse ki farklı bir hissiyatı olanlar da var.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bakalım başka isimler gariban seçilmiş!
👇🏻
👇🏻
👇🏻
👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇🏻
👇🏻
👇🏻
👇🏻
👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇🏻
👇🏻
Peki sizce en gariban isimler hangileri? 🥲
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın