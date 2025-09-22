onedio
article/comments
article/share
Haberler
Goygoy
"Allah Zorluk Versin Kolay İş" Dedirten Durumları Paylaşarak Güldürenler

"Allah Zorluk Versin Kolay İş" Dedirten Durumları Paylaşarak Güldürenler

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
22.09.2025 - 08:38

Sosyal medya dili ve edebiyatına ne kadar hakimsiniz? Eğer son zamanlarda X'te dolaşıyorsanız 'Allah zorluk versin kolay iş' denilen durumları da görmüşsünüzdür. X kullanıcıları, kolay buldukları durumlarda bu cümleyi kullanıyor ve onlara hak vermemek elde değil! :)

Gelin bakalım bu cümle bugüne kadar hangi durumlar için kullanılmış?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Başlıyoruz!

Başlıyoruz!
twitter.com

Bakalım başka hangi örnekler var?

Bakalım başka hangi örnekler var?
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ekledik gitti!

Ekledik gitti!
twitter.com

👇🏻

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
4
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın