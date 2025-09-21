"Bu Bildiğiniz Yalın": Diego Lugano'nun Sandık Başındaki Eski Fotoğrafı, Goygoycuların Dilinden Kurtulamadı!
Fenerbahçe'nin yeni başkanının kim olduğunun açıklanmasına saatler kala X'te eski bir sandık başı fotoğrafı hortladı! Fenerbahçe Kongre Üyesi, Diego Lugano'nun iki sene önceki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde çekilmiş pozuna kimse inanmadı. Görenin Lugano'yu ünlü şarkıcı Yalın sandığı pozun altına resmen yorum yağdı.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Fenerbahçe Kulübü’nün seçimli olağanüstü genel kurulunda oy verme işlemi bugün tamamlandı.
Fenerbahçe seçim mevzubahis olunca X'te büyük şenlendi tabii. Saatlerdir kullanıcıların gündemindeki seçim gününde bir de eski fotoğraf hortladı!
Özellikle şu şapkalı fotoğrafını da bırakıyoruz ki aradaki "klonlanma" durumunu siz de anlayın...
Buyurun, kimler ne demiş beraber görelim.
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
