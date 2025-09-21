onedio
"Bu Bildiğiniz Yalın": Diego Lugano'nun Sandık Başındaki Eski Fotoğrafı, Goygoycuların Dilinden Kurtulamadı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
21.09.2025 - 20:15

Fenerbahçe'nin yeni başkanının kim olduğunun açıklanmasına saatler kala X'te eski bir sandık başı fotoğrafı hortladı! Fenerbahçe Kongre Üyesi, Diego Lugano'nun iki sene önceki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde çekilmiş pozuna kimse inanmadı. Görenin Lugano'yu ünlü şarkıcı Yalın sandığı pozun altına resmen yorum yağdı. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Fenerbahçe Kulübü’nün seçimli olağanüstü genel kurulunda oy verme işlemi bugün tamamlandı.

Chobani Stadı yanında yer alan eski Kenan Evren Lisesi arsasında düzenlenen kongrede üyeler, sabahın erken saatlerinden itibaren sandık başına gelerek uzun kuyruklar oluşturdu. Oy kullanma süreci saat 10.00’da başlayıp 17.00’de sona erdi. 

Fenerbahçe'nin yeni başkanı Sadettin Saran oldu.

Kaçıranlar için tüm detayları bu içeriğimizde aktarmıştık:

Fenerbahçe seçim mevzubahis olunca X'te büyük şenlendi tabii. Saatlerdir kullanıcıların gündemindeki seçim gününde bir de eski fotoğraf hortladı!

Yukarıda gördüğünüz fotoğraf, Fenerbahçe Kongre üyesi Diego Lugano'nun 28 Mayıs 2023'te Cumhurbaşkanlığı seçiminde çekilmiş bir pozu! 

Uruguaylı eski millî futbolcunun bu pozunun yeniden gündeme gelmesinin sebebi ise ünlü şarkıcı Yalın'la açıklanmayacak derecedeki benzerliği...

Geçtiğimiz saatlerde gündemi uygun bulan bazı X kullanıcıları, yukarıdaki fotoğrafı 'Fenerbahçe Kongre üyesi Yalın, oyunu verdi' şeklinde parodi yapınca  hiç kimse bu durumu kanıksamadı. Fotoğraftaki kişinin gerçekten de bizim tanıdığımız, bildiğimiz Yalın olduğu sanıldı.

Özellikle şu şapkalı fotoğrafını da bırakıyoruz ki aradaki "klonlanma" durumunu siz de anlayın...

Sandık başındaki fotoğrafın eski, sahibinin de Diego Lugano olduğu binlerce kişi tarafından yazılınca, bu kişinin Yalın olduğuna kesin karar vermiş kişiler ortalığı ayağa kaldırdı!

'Kimse de beni bunun Yalın olmadığına inandıramaz' cümleleri havada uçuştu. 😂 Akşam akşam eğlenmiş olduk ama biz de bunun Yalın olmadığına ikna olamadık açıkçası... 🙈 Bu kadar benzerlik biraz fazla!

Buyurun, kimler ne demiş beraber görelim.

