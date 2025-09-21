M Harfine Takıntılı: 4. Bebeğini Doğuran Wilma Elles, Oğlunun Adını Açıkladı!

'Öyle Bir Geçer Zaman ki'den sonra birkaç film ve dizi projesinde yer alsa da daha çok özel hayatıyla gözleri üzerine çeken Wilma Elles, oldukça inişli çıkışlı bir aşk serüveni yaşamıştı.

2011 yılında iş insanı Kerem Göğüş ile aşk yaşamaya başlayan Wilma Elles, 2014 yılında imam nikahıyla evlenmiş, imam nikahı öncesinde de Müslüman olmuştu. 2015 yılında ise Milat ve Melodi isimlerini verdikleri ikiz bebeklerini kucaklarına almışlardı. 2019 yılında boşanmaları üzerine çocukların velayeti Wilma Elles'e verilirken, nafaka krizleri de manşetlerden düşmemişti.