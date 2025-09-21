M Harfine Takıntılı: 4. Bebeğini Doğuran Wilma Elles, Oğlunun Adını Açıkladı!
Avukat Mehmet Şah Çelik'le ikinci evliliğini yapan ünlü oyuncu Wilma Elles, bu evlilikten ikinci, toplamda dördüncü çocuğuna geçtiğimiz saatlerde kavuştu.
Oğluna verdiği isimle dikkat çeken Wilma Elles'in 'M' harfi takıntısı gözlerden kaçmadı!
Hayatımıza "Öyle Bir Geçer Zaman ki" dizisinde, adeta bir kabus gibi, Caroline rolüyle giren Wilma Elles'i mutlaka hatırlarsınız.
Aşka küsmeyen Wilma Elles, 2022 yılında avukat Mehmet Şah Çelik'le dünyaevine girdi. İzmir’de gerçekleşen 20 kişilik nikah törenine Elles’in çocukları da katılmıştı.
Wilma Elles'in dördüncü bebeği geçtiğimiz saatlerde dünyaya geldi!
