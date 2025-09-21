onedio
M Harfine Takıntılı: 4. Bebeğini Doğuran Wilma Elles, Oğlunun Adını Açıkladı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
21.09.2025 - 17:41

Avukat Mehmet Şah Çelik'le ikinci evliliğini yapan ünlü oyuncu Wilma Elles, bu evlilikten ikinci, toplamda dördüncü çocuğuna geçtiğimiz saatlerde kavuştu. 

Oğluna verdiği isimle dikkat çeken Wilma Elles'in 'M' harfi takıntısı gözlerden kaçmadı!

Hayatımıza "Öyle Bir Geçer Zaman ki" dizisinde, adeta bir kabus gibi, Caroline rolüyle giren Wilma Elles'i mutlaka hatırlarsınız.

'Öyle Bir Geçer Zaman ki'den sonra birkaç film ve dizi projesinde yer alsa da daha çok özel hayatıyla gözleri üzerine çeken Wilma Elles, oldukça inişli çıkışlı bir aşk serüveni yaşamıştı. 

2011 yılında iş insanı Kerem Göğüş ile aşk yaşamaya başlayan Wilma Elles, 2014 yılında imam nikahıyla evlenmiş, imam nikahı öncesinde de Müslüman olmuştu. 2015 yılında ise Milat ve Melodi isimlerini verdikleri ikiz bebeklerini kucaklarına almışlardı. 2019 yılında boşanmaları üzerine çocukların velayeti Wilma Elles'e verilirken, nafaka krizleri de manşetlerden düşmemişti.

Aşka küsmeyen Wilma Elles, 2022 yılında avukat Mehmet Şah Çelik'le dünyaevine girdi. İzmir’de gerçekleşen 20 kişilik nikah törenine Elles’in çocukları da katılmıştı.

Kısa bir süre sonra Wilma Elles'in yeniden hamile olduğunu ve bir kız bebek beklediğini öğrenmiştik. 2023 yılının ekim ayında Tiara Manolya ismini verdikleri  kızları dünyaya geldi. 

Aile tamamlandı sanıyorduk ki, birkaç ay önce Wilma Elles, dördüncü bebeğine hamile olduğunu duyurmuştu. Bu sefer de bir erkek bebek beklediğini açıklayan Wilma Elles, kızları ikiledikten sonra erkeklerin de ikilendiğini söylemişti.

Wilma Elles'in dördüncü bebeği geçtiğimiz saatlerde dünyaya geldi!

Müslüman olduktan sonra adını 'Mücella' olarak değiştiren ve 'Ne alaka?' tepkilerinin de yükselmesine sebep olan Wilma Elles, dördüncü bebeğine verdiği isimle dikkat çekti. 

Wilma Elles ve Mehmet Şah Çelik, oğullarının adının Leon Mirza olduğunu açıkladı. 

Böylelikle Wilma Elles'in M harfi takıntısı da tescillenmiş oldu. Türkçe adı Mücella olan Wilma Elles'in çocuklarının adı sırasıyla; Milat, Melodi, Manolya ve Mirza... Minik Mirza sağlıkla büyüsün, hoş gelmiş dünyaya!

