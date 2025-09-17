Uzun Bir Süredir "Kırmızı" Takılan Ünlü Şarkıcı Melek Mosso'dan Sürpriz İmaj Değişikliği!
Uzun bir süredir kıpkırmızı saçlarıyla gördüğümüz ünlü şarkıcı Melek Mosso, geçtiğimiz aylarda saçlarını kısacık kestirmişti.
Bu sefer daha radikal bir imaj değişikliğine gitti... Buyurun, detayları beraber inceleyelim!
Melek Mosso, samimiyeti ve insanın içini cız ettiren sesiyle son zamanların en popüler sanatçılarından biri.
Derken birkaç ay önce bir kez daha saç değişikliği geldi kendisinden!
Melek Mosso'nun kırmızı serüveni geçtiğimiz saatlerde sona erdi.
