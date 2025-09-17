onedio
Uzun Bir Süredir "Kırmızı" Takılan Ünlü Şarkıcı Melek Mosso'dan Sürpriz İmaj Değişikliği!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
17.09.2025 - 22:53

Uzun bir süredir kıpkırmızı saçlarıyla gördüğümüz ünlü şarkıcı Melek Mosso, geçtiğimiz aylarda saçlarını kısacık kestirmişti. 

Bu sefer daha radikal bir imaj değişikliğine gitti... Buyurun, detayları beraber inceleyelim!

Melek Mosso, samimiyeti ve insanın içini cız ettiren sesiyle son zamanların en popüler sanatçılarından biri.

Yıldız Tilbe'nin 'Vursalar Ölemem' şarkısına yaptığı cover'la müzik dünyasına giriş yapan Melek Mosso, o günden beridir koca bir hayran kitlesine sahip olan, konserlerinde de binlerce insanı ağırlayan isimlerden. 

Özel hayatıyla ayrı, estetikleriyle ve geçirdiği değişimle ayrı konuşulan Melek Mosso, yaklaşık bir yıldır kıpkırmızı saçlarıyla öne çıkıyordu. Geçtiğimiz sene mayıs sularında kırmızıya boyattığı saçları başta bir şok yaşatsa da yeni haline zamanla alışmıştık.

Derken birkaç ay önce bir kez daha saç değişikliği geldi kendisinden!

Hayatımıza girdiği günden beri en büyük hobisi saçlarıyla oynamak olan Melek Mosso, kırmızıdan vazgeçmese de uzun saçtan bunalmıştı. 

Saçlarını kısacık ve küt kestirip bambaşka bir havaya büründü. Açık konuşalım, bunu da beğenmiş, kırmızıya alıştığımızdan çok daha hızlı alışmıştık. Hatta yüzünün kısa saça ezelden daha uygun olduğu bile düşünülmüştü.

Melek Mosso'nun kırmızı serüveni geçtiğimiz saatlerde sona erdi.

Sosyal medya hesabından yeni fotoğraf çekiminin kulisinden paylaştığı fotoğraflarla saçlarını boyattığını herkese duyurdu!

Son halini de paylaşt! Ön perçemleri ve iç kısımları mosmor saçlı Melek Mosso hayırlı uğurlu olsun diyelim, ne diyelim. Kendisi dışında herkese benziyor gibi geldi bize... 

Siz ne düşünüyorsunuz? Hadi yorumlarda buluşalım.

