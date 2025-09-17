onedio
Tezatlıkta Diva Gibi Olun: 16 Bin TL'sinin Peşine Canla Başla Düşen Bülent Ersoy, Bu Sefer Havaya Para Saçtı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
17.09.2025 - 21:24

Geçtiğimiz aylarda borç verdiği 16 bin TL'yi geri ödemeyen beyefendiyi ifşa Eden Bülent Ersoy, Bodrum'da felekten bir gece çaldı. 

Havaya paraları saçtığı anlar 'Tezatlıkta Diva gibi olun' dedirtti.

Türkiye'nin "Diva"sı, senelerdir kimselerde olmayan sesiyle ayrı, şarkılarıyla ayrı gönüllerde taht kuran Bülent Ersoy'u tanıtmaya gerek yok herhalde.

Baskın ve dominant duruşu, yıllardır herkesin ezberlediği büyük öfkesi ve ani çıkışlarıyla sevenin de sevmeyenin de mutlaka tırstığı Bülent Ersoy, son zamanlarda konserleri ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme oturuyor. 

Kendisini en son 16 bin TL'sinin peşine düştüğünde konuşmuştuk, gece gece alacaklı gibi attığı mesajlara bizzat şahitlik etmiştik, belki denk gelmişsinizdir. 

Temmuz ayının sonlarıydı, sinirleri tepesine çıkan Bülent Ersoy, tüm maruzatlarını dile getirdiği sosyal medya hesabından borç verdiği bir beyefendiyi ifşa etmişti. Dekontlar paylaşıp, 16 bin TL'sini beklediğini dile getirmişti.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Dün gece Bodrum gecelerinde görüntülenen Bülent Ersoy, tezatlıkta bir numara olmasına sebep olacak hareketiyle öne çıktı!

Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
