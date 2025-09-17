Tezatlıkta Diva Gibi Olun: 16 Bin TL'sinin Peşine Canla Başla Düşen Bülent Ersoy, Bu Sefer Havaya Para Saçtı!
Geçtiğimiz aylarda borç verdiği 16 bin TL'yi geri ödemeyen beyefendiyi ifşa Eden Bülent Ersoy, Bodrum'da felekten bir gece çaldı.
Havaya paraları saçtığı anlar 'Tezatlıkta Diva gibi olun' dedirtti.
Türkiye'nin "Diva"sı, senelerdir kimselerde olmayan sesiyle ayrı, şarkılarıyla ayrı gönüllerde taht kuran Bülent Ersoy'u tanıtmaya gerek yok herhalde.
Dün gece Bodrum gecelerinde görüntülenen Bülent Ersoy, tezatlıkta bir numara olmasına sebep olacak hareketiyle öne çıktı!
