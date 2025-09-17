Tezatlıkta Diva Gibi Olun: 16 Bin TL'sinin Peşine Canla Başla Düşen Bülent Ersoy, Bu Sefer Havaya Para Saçtı!

Baskın ve dominant duruşu, yıllardır herkesin ezberlediği büyük öfkesi ve ani çıkışlarıyla sevenin de sevmeyenin de mutlaka tırstığı Bülent Ersoy, son zamanlarda konserleri ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme oturuyor.

Kendisini en son 16 bin TL'sinin peşine düştüğünde konuşmuştuk, gece gece alacaklı gibi attığı mesajlara bizzat şahitlik etmiştik, belki denk gelmişsinizdir.

Temmuz ayının sonlarıydı, sinirleri tepesine çıkan Bülent Ersoy, tüm maruzatlarını dile getirdiği sosyal medya hesabından borç verdiği bir beyefendiyi ifşa etmişti. Dekontlar paylaşıp, 16 bin TL'sini beklediğini dile getirmişti.