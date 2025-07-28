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16 Bin TL'nin Peşine Düşüp Borç Verdiği Kişiyi Dekontlarla İfşa Eden Bülent Ersoy, "Vay Halimize" Dedirtti!

16 Bin TL'nin Peşine Düşüp Borç Verdiği Kişiyi Dekontlarla İfşa Eden Bülent Ersoy, "Vay Halimize" Dedirtti!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
28.07.2025 - 22:33

Tüm derdini tasasını sosyal medya hesabından duyurmayı alışkanlık haline getiren Diva Bülent Ersoy, bu sefer 16 bin TL'nin peşine düştü. Borç verdiği beyefendiyi dekontlarla ifşalayan Diva'nın sert mesajı, 'Vay halimize' dedirtti...

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Hem sesi hem de şarkılarıyla Türkiye'nin yaşayan efsanelerinden biri olan Bülent Ersoy'u tanıtmaya gerek yok herhalde!

Hem sesi hem de şarkılarıyla Türkiye'nin yaşayan efsanelerinden biri olan Bülent Ersoy'u tanıtmaya gerek yok herhalde!

Hayatımıza girdiği günden beri 'Diva' lakabıyla anılan, sinirlendi mi tersi çok pis dönen fakat her zaman asil tavrını korumaya çalışan Bülent Ersoy, birçok ünlünün hakkında konuşmaya cüret etmeden önce iki kez düşündüğü isimlerden. 

Ağırlığını her zaman ortaya koyan, Dünya Güzellerim zamanında milyonları güldüren Bülent Ersoy, sık sık sosyal medya paylaşımları ve radikal çıkışlarıyla magazin gündemine oturuyor.

Bugün de yine bir alacaklı verecekli durumuyla gündemin göbeğinde kendisi...

Bugün de yine bir alacaklı verecekli durumuyla gündemin göbeğinde kendisi...

Üstelik bu seferki konu, öznesinin koskoca Bülent Ersoy olduğu düşünüldüğünde oldukça komik gelecek, alay konusu olacak cinsten!

Geçtiğimiz saatlerde sinirleri tepesine çıkan Bülent Ersoy, tüm maruzatlarını dile getirdiği sosyal medya hesabından borç verdiği bir beyefendiyi ifşa etti.

Berkay Tuncer isimli şahısa verdiği 16 bin TL'nin peşine düşen Bülent Ersoy, 16 bin TL'sini geri istediğini cümle aleme duyurdu.

Berkay Tuncer isimli şahısa verdiği 16 bin TL'nin peşine düşen Bülent Ersoy, 16 bin TL'sini geri istediğini cümle aleme duyurdu.

'İnsani duygularla acıdığı için gönderdiğim 16 bin lira hesabıma yatacak' diyerek net konuşan Bülent Ersoy, ayrıca hesabından yapılan ve toplamı 16 bin TL eden iki çıkışın da dekontunu paylaştı. 

Bülent Ersoy bile 16 bin TL peşine milyonların önünde düşüyorsa vay halimize valla! Ne diyelim? Buyurun, yorumlarda buluşalım...

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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