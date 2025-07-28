16 Bin TL'nin Peşine Düşüp Borç Verdiği Kişiyi Dekontlarla İfşa Eden Bülent Ersoy, "Vay Halimize" Dedirtti!
Tüm derdini tasasını sosyal medya hesabından duyurmayı alışkanlık haline getiren Diva Bülent Ersoy, bu sefer 16 bin TL'nin peşine düştü. Borç verdiği beyefendiyi dekontlarla ifşalayan Diva'nın sert mesajı, 'Vay halimize' dedirtti...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hem sesi hem de şarkılarıyla Türkiye'nin yaşayan efsanelerinden biri olan Bülent Ersoy'u tanıtmaya gerek yok herhalde!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bugün de yine bir alacaklı verecekli durumuyla gündemin göbeğinde kendisi...
Berkay Tuncer isimli şahısa verdiği 16 bin TL'nin peşine düşen Bülent Ersoy, 16 bin TL'sini geri istediğini cümle aleme duyurdu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın