16 Bin TL'nin Peşine Düşüp Borç Verdiği Kişiyi Dekontlarla İfşa Eden Bülent Ersoy, "Vay Halimize" Dedirtti!

'İnsani duygularla acıdığı için gönderdiğim 16 bin lira hesabıma yatacak' diyerek net konuşan Bülent Ersoy, ayrıca hesabından yapılan ve toplamı 16 bin TL eden iki çıkışın da dekontunu paylaştı.

Bülent Ersoy bile 16 bin TL peşine milyonların önünde düşüyorsa vay halimize valla! Ne diyelim? Buyurun, yorumlarda buluşalım...