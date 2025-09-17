Üç Çocuğunun Babası Offset'i Çabuk Sildi: Ünlü Rapçi Cardi B, 4. Çocuğuna Hamile Olduğunu Duyurdu!
Rap dünyasının kraliçesi Cardi B, kariyerindeki başarıları kadar özel hayatıyla da sürekli gündemden düşmeyen Cardi B'den müjdeli haber geldi! Offset’le yıllarca süren fırtınalı evliliğinden üç çocuk sahibi olan Cardi, daha bir yılını doldurmadığı yeni sevgilisi NFL yıldızı Stefon Diggs'den bir bebek beklediğini açıkladı.
Rap dünyasının tartışmasız en sansasyonel isimlerinden biri olan Cardi B, sahne şovları kadar özel hayatıyla da gündemden düşmüyor.
İkilinin aşkı 2017’de gizli bir evlilikle başlamış, ama ilişkileri tam anlamıyla bir pembe diziye dönüşmüştü.
Offset defteri kapanırken, Cardi B için yepyeni bir sayfa açıldı. Rap yıldızı, 2024 sonlarına doğru NFL’in yıldız oyuncularından Stefon Diggs ile aşk yaşamaya başladı.
