Üç Çocuğunun Babası Offset'i Çabuk Sildi: Ünlü Rapçi Cardi B, 4. Çocuğuna Hamile Olduğunu Duyurdu!

Bronx sokaklarından çıkıp dünyanın en çok konuşulan rap yıldızlarından biri olmayı başaran Belcalis Marlenis Almánzar, nam-ı diğer Cardi B; hem müzik listelerini altüst eden şarkılarıyla hem de moda anlayışı, sahne şovları ve dobra açıklamalarıyla Amerikan magazin dünyasının en parıltılı yıldızlarından!

Kariyerindeki başarıları kadar özel hayatıyla da gündemden düşmeyen Cardi’nin hikâyesinde, Offset’in ayrı bir yeri var.