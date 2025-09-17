onedio
Üç Çocuğunun Babası Offset'i Çabuk Sildi: Ünlü Rapçi Cardi B, 4. Çocuğuna Hamile Olduğunu Duyurdu!

Üç Çocuğunun Babası Offset'i Çabuk Sildi: Ünlü Rapçi Cardi B, 4. Çocuğuna Hamile Olduğunu Duyurdu!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
17.09.2025 - 18:50

Rap dünyasının kraliçesi Cardi B, kariyerindeki başarıları kadar özel hayatıyla da sürekli gündemden düşmeyen Cardi B'den müjdeli haber geldi! Offset’le yıllarca süren fırtınalı evliliğinden üç çocuk sahibi olan Cardi, daha bir yılını doldurmadığı yeni sevgilisi NFL yıldızı Stefon Diggs'den bir bebek beklediğini açıkladı.

Rap dünyasının tartışmasız en sansasyonel isimlerinden biri olan Cardi B, sahne şovları kadar özel hayatıyla da gündemden düşmüyor.

Rap dünyasının tartışmasız en sansasyonel isimlerinden biri olan Cardi B, sahne şovları kadar özel hayatıyla da gündemden düşmüyor.

Bronx sokaklarından çıkıp dünyanın en çok konuşulan rap yıldızlarından biri olmayı başaran Belcalis Marlenis Almánzar, nam-ı diğer Cardi B; hem müzik listelerini altüst eden şarkılarıyla hem de moda anlayışı, sahne şovları ve dobra açıklamalarıyla Amerikan magazin dünyasının en parıltılı yıldızlarından!

Kariyerindeki başarıları kadar özel hayatıyla da gündemden düşmeyen Cardi’nin hikâyesinde, Offset’in ayrı bir yeri var.

İkilinin aşkı 2017'de gizli bir evlilikle başlamış, ama ilişkileri tam anlamıyla bir pembe diziye dönüşmüştü.

İkilinin aşkı 2017’de gizli bir evlilikle başlamış, ama ilişkileri tam anlamıyla bir pembe diziye dönüşmüştü.

Sadakatsizlik iddiaları, ayrılıklar, yeniden barışmalar derken Cardi B ve Offset defalarca manşetlere taşındı. Bu fırtınalı evlilikten ise üç çocuk dünyaya geldi.

İlk olarak 2018’de sevimli kızları Kulture Kiari, ardından 2021’de oğulları Wave Set, ve geçtiğimiz yıl, 2024’te doğan küçük kızları Blossom. Cardi, her ne kadar anne olmayı çok sevdiğini her fırsatta dile getirse de, evlilikteki sorunlar Offset’le yollarını ayırmalarına neden oldu. Üstelik Cardi, ilişkileri boyunca Offset'in başka ilişkilerinden doğan iki çocuğuna da kendi çocuğu gibi bakmıştı.

Offset defteri kapanırken, Cardi B için yepyeni bir sayfa açıldı. Rap yıldızı, 2024 sonlarına doğru NFL'in yıldız oyuncularından Stefon Diggs ile aşk yaşamaya başladı.

Offset defteri kapanırken, Cardi B için yepyeni bir sayfa açıldı. Rap yıldızı, 2024 sonlarına doğru NFL’in yıldız oyuncularından Stefon Diggs ile aşk yaşamaya başladı.

lk başta gizli saklı olan bu ilişki kısa sürede magazin basınının radarına girdi ve Cardi’nin “artık iyi bir yerdeyim” açıklamalarıyla resmileşmişti. 

Hiçbirimiz bu haberi bu kadar hızlı beklemiyorduk ama Cardi B, geçtiğimiz saatlerde BS Mornings programında Gayle King’e verdiği özel röportajda 4. çocuğuna hamile olduğunu açıkladı! 

Hani bir film vardı ne diyordu orada? Sürüsüne bereket!

Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
