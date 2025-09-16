Uyanıklık Yaptı ama Olmadı: Görüntülenmek İstemeyen Hande Erçel'den Gece Gece Güzellik Merkezi Çıkarması!
Hakan Sabancı'yla ayrıldığından beri magazin muhabirlerinden köşe bucak kaçmaya çalışan Hande Erçel'in görüntülenmemek adına yaptığı son hamle dikkat çekti!
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bu sene resmen evlilikler ve ayrılıklar senesi oldu. Hiç ortasını bulamadık, ya köklü ilişkiler çat diye bitti ya da hiç beklenmedik isimler çat diye evlendi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Şimdilerde Barış Arduç'la yeni dizisinin koşuşturmasında olan Hande Erçel, ayrılıktan sonra birçok kez görüntülendi.
Sanıyoruz ki Hande Erçel'e ayrılık üstü görüntülenmekten gına geldi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın