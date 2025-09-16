Uyanıklık Yaptı ama Olmadı: Görüntülenmek İstemeyen Hande Erçel'den Gece Gece Güzellik Merkezi Çıkarması!

Bu ayrılık haberlerinden biri de hiç beklemediğimiz üzere Hande Erçel ve Hakan Sabancı'dan gelmişti.

Üç yıla yakın bir süredir deli dolu bir aşk yaşayan ve ilk günden bu yana magazinin en gözde, en popüler çifti olan ikilinin ayrıldığı bir anda ortaya çıktı ve kesin bir karar olduğu daha ilk andan net anlaşıldı.

Aşkı ilk silen kişi Hande olmuştu, Arzu Sabancı'nın açıklama yapmak zorunda kalmasına sebep olacak birçok hadise yaşandı, ihanet iddiaları kol gezdi, 'Barışırlar mı?' umudu hiç sönmedi ama ikiliden şu ana dek ses seda çıkmadı. Aksine ikisi de yollarına ayrı ayrı çok sağlam devam ediyormuş imajı verdi.