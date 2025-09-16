onedio
Son Hali Şoka Soktu: 9 Saatlik Operasyonla Kendini Baştan Yaratan Gülşah Saraçoğlu'nun Yüzü İyice Oturdu!

Son Hali Şoka Soktu: 9 Saatlik Operasyonla Kendini Baştan Yaratan Gülşah Saraçoğlu'nun Yüzü İyice Oturdu!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
16.09.2025 - 19:37

Yaklaşık üç ay önce 9 saat süren bir estetik operasyonla kendisini baştan yaratan ve tanınmaz hale gelen Gülşah Saraçoğlu, son fotoğraf çekiminden paylaştığı pozlarla yüzünün son halini sergiledi!

Yüzü iyice oturan Saraçoğlu'nun son hali, 'Bu gerçek olabilir mi?' dedirtti...

Birçok ünlü ismi giydiren ünlü moda tasarımcısı, aynı zamanda da moda programlarının aranan yüzü Gülşah Saraçoğlu'nu mutlaka tanıyorsunuzdur.

Ünlü isimlerin yakın arkadaşı, kaos sever Gülşah Saraçoğlu, başarılı kariyerinin yanında zaman içerisinde 'evrim' olarak nitelendirebilecek bir değişim geçiren isimlerden!

Yukarıdaki fotoğrafın adeta dili var konuşuyor, bizim bir şey dememize gerek yok ama Gülşah Saraçoğlu'nun yüzünün her yerinde bir estetik işlem mevcut.

İşte Benim Stilim'in başlamasıyla beraber gözler yeniden kendisini aramıştı fakat Gülşah Saraçoğlu, bu sezon ekranlara dönmedi. Yine de dönüşü muhteşem olmuştu.

Haziran ayında sosyal medya hesabından tamı tamına 9 saat süren bir operasyon geçirdiğini duyuran Gülşah Saraçoğlu, tanınmaz hale gelmişti. 

43 yaşında olan Gülşah Saraçoğlu, yukarıda gördüğünüz fotoğrafı paylaşmış,  Türkiye'de belki de ilk defa bu kadar köklü bir değişime şahitlik etmemize vesile olmuştu!

9 saatlik "baştan yaratma" operasyonunun üstünden 3 ay geçti. Estetik işleriyle ilgisi olanlar bilir, 3 ay tüm müdahalelerin oturması için ideal süredir.

Gülşah Saraçoğlu'nun yüzü de iyice oturmuş gördüğünüz üzere! Yeni bir fotoğraf çekimi yaptıran ve beyazları çeken Gülşah Saraçoğlu'nu hala henüz hiçbir yerde canlı görüntüleyemediler. 

O yüzden bu operasyonlar hakikaten de böyle bambaşka gözükmesine sebep olup bu kadar gençleştirdi mi bilemiyoruz... 

Gördüğümüz kişinin orijinal Gülşah Saraçoğlu ile de Gülşah Saraçoğlu'nun estetikli vol.2 versiyonuyla da hiçbir alakası yok, orası kesin.

Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
