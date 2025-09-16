Son Hali Şoka Soktu: 9 Saatlik Operasyonla Kendini Baştan Yaratan Gülşah Saraçoğlu'nun Yüzü İyice Oturdu!
Yaklaşık üç ay önce 9 saat süren bir estetik operasyonla kendisini baştan yaratan ve tanınmaz hale gelen Gülşah Saraçoğlu, son fotoğraf çekiminden paylaştığı pozlarla yüzünün son halini sergiledi!
Yüzü iyice oturan Saraçoğlu'nun son hali, 'Bu gerçek olabilir mi?' dedirtti...
Birçok ünlü ismi giydiren ünlü moda tasarımcısı, aynı zamanda da moda programlarının aranan yüzü Gülşah Saraçoğlu'nu mutlaka tanıyorsunuzdur.
İşte Benim Stilim'in başlamasıyla beraber gözler yeniden kendisini aramıştı fakat Gülşah Saraçoğlu, bu sezon ekranlara dönmedi. Yine de dönüşü muhteşem olmuştu.
9 saatlik "baştan yaratma" operasyonunun üstünden 3 ay geçti. Estetik işleriyle ilgisi olanlar bilir, 3 ay tüm müdahalelerin oturması için ideal süredir.
Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio'da magazin editörü olarak çalışıyorum.
