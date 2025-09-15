Saç Bir İnsanı Bu Kadar mı Değiştirir? Yeni Filmi İçin Sarışın Olan Jennifer Lopez'i Kimsecikler Tanıyamadı!
Geçtiğimiz ay İstanbul'da fırtınalar estiren dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, yeni filmi Kiss of A Spider Woman filmi için yaptığı imaj değişikliğiyle dikkat çekti!
Platin sarısı Jennifer Lopez'i gören kimse tanıyamadı... Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Pop müziğin tartışmasız kraliçesi Jennifer Lopez, uzun bir aranın ardından İstanbul’da hayranlarıyla Ağustos'ta buluşmuştu.
Şarkıcılık kariyerinin yanında oyunculuğa da hız kesmeden devam eden JLO'nun şimdilerde Kiss of A Spider Woman isimli iddialı bir filme hazırlandığı biliniyordu.
