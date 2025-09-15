Saç Bir İnsanı Bu Kadar mı Değiştirir? Yeni Filmi İçin Sarışın Olan Jennifer Lopez'i Kimsecikler Tanıyamadı!

26 Ocak 2025'te Sundance Film Festivali'nde prömiyerini yaptı ve eleştirmenlerden genel olarak olumlu eleştiriler aldı. Kiss of A Spider Woman 'ın Amerika Birleşik Devletleri'nde 10 Ekim 2025'te vizyona girmesi planlandığı biliniyor.

Dikkat çeken detay Jennifer Lopez'İn film için gittiği imaj değişikliği oldu. Geçtiğimiz saatlerde sosyal medya hesabından Kiss of A Spider Woman hazırlığına ait pozlarını paylaşan Jennifer Lopez'in platin sarısı saçlarıyla büründüğü yeni görünüm, 'Saç bir insanı bu kadar mı değiştirir?' dedirtti.

Resmen bambaşka bir kadın olmuş hakikaten, Jennifer Lopez demeseler kimse anlayamaz! Siz ne düşünüyorsunuz? Hadi yorumlarda buluşalım.