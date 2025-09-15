onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Saç Bir İnsanı Bu Kadar mı Değiştirir? Yeni Filmi İçin Sarışın Olan Jennifer Lopez'i Kimsecikler Tanıyamadı!

Saç Bir İnsanı Bu Kadar mı Değiştirir? Yeni Filmi İçin Sarışın Olan Jennifer Lopez'i Kimsecikler Tanıyamadı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
15.09.2025 - 23:21

Geçtiğimiz ay İstanbul'da fırtınalar estiren dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, yeni filmi Kiss of A Spider Woman filmi için yaptığı imaj değişikliğiyle dikkat çekti!

Platin sarısı Jennifer Lopez'i gören kimse tanıyamadı... Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Pop müziğin tartışmasız kraliçesi Jennifer Lopez, uzun bir aranın ardından İstanbul’da hayranlarıyla Ağustos'ta buluşmuştu.

Pop müziğin tartışmasız kraliçesi Jennifer Lopez, uzun bir aranın ardından İstanbul’da hayranlarıyla Ağustos'ta buluşmuştu.

'On the Floor”, “Let’s Get Loud” ve “Ain’t It Funny” gibi hitleriyle hafızalara kazınan ikon şarkıcı, 5 Ağustos gecesi İstanbul Yenikapı Festival Park’ta sahneyi adeta ateşe vermişti!

Jennifer Lopez'in konseri, dev ekranlar, ışık gösterileri, dansçılar ve kostüm değişimleriyle tam anlamıyla bir görsel şölen sunmuş, günlerce manşetlerden düşmemişti.

Şarkıcılık kariyerinin yanında oyunculuğa da hız kesmeden devam eden JLO'nun şimdilerde Kiss of A Spider Woman isimli iddialı bir filme hazırlandığı biliniyordu.

Şarkıcılık kariyerinin yanında oyunculuğa da hız kesmeden devam eden JLO'nun şimdilerde Kiss of A Spider Woman isimli iddialı bir filme hazırlandığı biliniyordu.

26 Ocak 2025'te Sundance Film Festivali'nde prömiyerini yaptı ve eleştirmenlerden genel olarak olumlu eleştiriler aldı. Kiss of A Spider Woman 'ın Amerika Birleşik Devletleri'nde 10 Ekim 2025'te vizyona girmesi planlandığı biliniyor. 

Dikkat çeken detay Jennifer Lopez'İn film için gittiği imaj değişikliği oldu. Geçtiğimiz saatlerde sosyal medya hesabından Kiss of A Spider Woman hazırlığına ait pozlarını paylaşan Jennifer Lopez'in platin sarısı saçlarıyla büründüğü yeni görünüm, 'Saç bir insanı bu kadar mı değiştirir?' dedirtti. 

Resmen bambaşka bir kadın olmuş hakikaten, Jennifer Lopez demeseler kimse anlayamaz! Siz ne düşünüyorsunuz? Hadi yorumlarda buluşalım.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın