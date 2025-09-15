İntihar İddiasını Yalanlamıştı: Geniş Aile'nin Cevahir'i Ufuk Özkan'ın Yoğun Bakımda Olduğu Duyuruldu!
Sabah saatlerinde intihar girişiminde bulunduğu iddiası ortaya atılan Geniş Aile'nin Cevahir'i Ufuk Özkan, birkaç saat önce intihar iddiasını yalanlamıştı.
Yeni bir gelişme yaşandı. Ünlü oyuncunun abisi Umut Özkan, Ufuk Özkan'ın yoğun bakımda olduğunu duyurdu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sabah saatlerinde, Geniş Aile dizisi ile büyük bir popülariteye ulaşan ünlü oyuncu Ufuk Özkan’ın intihar girişiminde bulunduğu iddia edilmişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Az önce Ufuk Özkan'ın intihar iddiasıyla ilgili şok bir yeni gelişme yaşandı.
Öte yandan Ufuk Özkan'ın kendi sosyal medya hesabından da bir basın açıklaması paylaşıldı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın