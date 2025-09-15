onedio
İntihar İddiasını Yalanlamıştı: Geniş Aile'nin Cevahir'i Ufuk Özkan'ın Yoğun Bakımda Olduğu Duyuruldu!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
15.09.2025 - 21:35

Sabah saatlerinde intihar girişiminde bulunduğu iddiası ortaya atılan Geniş Aile'nin Cevahir'i Ufuk Özkan, birkaç saat önce intihar iddiasını yalanlamıştı. 

Yeni bir gelişme yaşandı. Ünlü oyuncunun abisi Umut Özkan, Ufuk Özkan'ın yoğun bakımda olduğunu duyurdu.

Sabah saatlerinde, Geniş Aile dizisi ile büyük bir popülariteye ulaşan ünlü oyuncu Ufuk Özkan’ın intihar girişiminde bulunduğu iddia edilmişti.

Ekol TV'den Dilara Şahin'in özel haberine göre, bir süredir yaşadığı sağlık sorunları ve eski eşiyle yaşadığı nafaka kriziyle gündemde olan Ufuk Özkan'ın Beşiktaş'taki evinde intihar girişiminde bulunduğu ve yakınlarının ihbarı üzerine hastaneye kaldırıldığı iddia edilmişti.  

Yalnızca birkaç saat önce de Ufuk Özkan'ın Gazete Magazin'den Umut Ünver'e konuştuğu iddia edilmiş ve intiharı yalanladığı açıklanmıştı.

Kaçıranlar için Ufuk Özkan'ın açıklamasının detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Az önce Ufuk Özkan'ın intihar iddiasıyla ilgili şok bir yeni gelişme yaşandı.

Ufuk Özkan'ın abisi Umut Özkan, sosyal medya hesabından ünlü oyuncunun yoğun bakımda olduğunu duyurdu. 'Abim yoğun bakımda. Dualarınız ve güzel temennilerinize ihtiyacımız var' açıklamasında bulundu. Aramalara ve mesajlara dönüş yapamadığını dile getirdi.

Öte yandan Ufuk Özkan'ın kendi sosyal medya hesabından da bir basın açıklaması paylaşıldı.

Ufuk Özkan'In rahatsızlığı nedeniyle rutin olarak kullandığı ilaçların etkisi sebebiyle kontrol amaçlı olarak hastanede tutulduğu ve sağlık durumunun iyi olduğu iddia edildi.

