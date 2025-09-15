onedio
Hakan Sabancı'yı Tek Kalemde Silen Hande Erçel'den 'Bıçak' Emoji'li "Kaybettiğine Dön de Bir Bak" Pozu!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
15.09.2025 - 19:08

Geçtiğimiz haftalarda Hakan Sabancı'yla büyük aşkını bitiren Hande Erçel'in son paylaşımı tüm gözlerin üzerine çevrilmesine sebep oldu. 

Gündelik hayatından çok nadir paylaşım yapan Hande Erçel'in banyo sonrası ayna selfie'sindeki karın kası şovu, 'Hakan, kaybettiğine dön de bir bak' mesajı olarak yorumlandı. Buyurun, detayları beraber inceleyelim!

Attığı her adımla olay olan Hande Erçel, geçtiğimiz haftalarda 3 yıla yakın süredir deli dolu aşk yaşadığı Hakan Sabancı'yla bağlarını koparmıştı.

İlk adımı atan Hande olmuş, sosyal medya hesabında Hakan Sabancı'ya ait tek bir iz bırakmayınca ayrılık sinyalini veren taraf olarak öne çıkmıştı. Bir süre Hande Erçel'i geri kazanma umuduyla sosyal medyasında herhangi bir silme işlemine gitmeyen Hakan Sabancı da birkaç gün sonra Hande'yi silmişti. 

Olay o kadar dallanıp budaklandı ki üçüncü kişi iddialarının yanında kaynana Arzu Sabancı'nın bile üç yıldır ağzını açmadığı konu hakkında açıklama yapması gerekti... Ayrılıkta payı olmadığını söyleyen Arzu Sabancı, olmadığı biri gibi gösterilmekten rahatsız olduğunu dile getirmişti.

Son bir hafta içinde birçok magazin muhabiri tarafından görüntülenen Hande Erçel, Hakan Sabancı hakkında tek kelime etmedi.

Her zamanki zarif duruşuyla ve güler yüzüyle, 'Bu konuda asla konuşmayacağım' vurgusu yapan Hande Erçel, Hakan Sabancı sanki hiç hayatında var olmamış gibi davranmayı tercih etti. 

Hakan'ın ise şimdiden başka kadınlarla görüntülendiği iddia ediliyor. Orası meçhul. 

Şimdi geliyoruz bugünün olayına!

Normal şartlarda gündelik hayatına dair çok nadir paylaşım yapan Hande Erçel, geçtiğimiz saatlerde bir banyo sonrası ayna selfie'si paylaştı.

Hande Erçel'in karın kaslarının parıl parıl parladığı ve kusursuz fiziğini gözler önüne serdiği pozu, bıçak emoji'siyle paylaşması da ayrı manidar bulundu. 

Bize tam da 'Kaybettiğine dön de bir bak' pozu gibi geldi valla... 'Ağla Hakan!' der gibi hani😂

Siz ne düşünüyorsunuz? Hadi yorumlarda buluşalım!

Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
