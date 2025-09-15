Hakan Sabancı'yı Tek Kalemde Silen Hande Erçel'den 'Bıçak' Emoji'li "Kaybettiğine Dön de Bir Bak" Pozu!

İlk adımı atan Hande olmuş, sosyal medya hesabında Hakan Sabancı'ya ait tek bir iz bırakmayınca ayrılık sinyalini veren taraf olarak öne çıkmıştı. Bir süre Hande Erçel'i geri kazanma umuduyla sosyal medyasında herhangi bir silme işlemine gitmeyen Hakan Sabancı da birkaç gün sonra Hande'yi silmişti.

Olay o kadar dallanıp budaklandı ki üçüncü kişi iddialarının yanında kaynana Arzu Sabancı'nın bile üç yıldır ağzını açmadığı konu hakkında açıklama yapması gerekti... Ayrılıkta payı olmadığını söyleyen Arzu Sabancı, olmadığı biri gibi gösterilmekten rahatsız olduğunu dile getirmişti.