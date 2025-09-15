Hakan Sabancı'yı Tek Kalemde Silen Hande Erçel'den 'Bıçak' Emoji'li "Kaybettiğine Dön de Bir Bak" Pozu!
Geçtiğimiz haftalarda Hakan Sabancı'yla büyük aşkını bitiren Hande Erçel'in son paylaşımı tüm gözlerin üzerine çevrilmesine sebep oldu.
Gündelik hayatından çok nadir paylaşım yapan Hande Erçel'in banyo sonrası ayna selfie'sindeki karın kası şovu, 'Hakan, kaybettiğine dön de bir bak' mesajı olarak yorumlandı. Buyurun, detayları beraber inceleyelim!
Attığı her adımla olay olan Hande Erçel, geçtiğimiz haftalarda 3 yıla yakın süredir deli dolu aşk yaşadığı Hakan Sabancı'yla bağlarını koparmıştı.
Son bir hafta içinde birçok magazin muhabiri tarafından görüntülenen Hande Erçel, Hakan Sabancı hakkında tek kelime etmedi.
Normal şartlarda gündelik hayatına dair çok nadir paylaşım yapan Hande Erçel, geçtiğimiz saatlerde bir banyo sonrası ayna selfie'si paylaştı.
