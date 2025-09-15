onedio
Hiç Estetik Yaptırmadığını İddia Eden Şarkıcı Bengü'nün Yüzündeki Büyük Değişim Hayrete Düşürdü!

Hiç Estetik Yaptırmadığını İddia Eden Şarkıcı Bengü'nün Yüzündeki Büyük Değişim Hayrete Düşürdü!

Lila Ceylan
Lila Ceylan
15.09.2025 - 17:27

Eski eşi Selim Selimoğlu'ndan boşandıktan sonra yüzündeki değişimle dikkat çeken Bengü, Kayseri konseri öncesi Bi' Dünya Magazin muhabirlerine röportaj verdi. 

Bengü'nün iyice değişen ve büyüdükçe büyüyen suratına sosyal medya kullanıcılarından yorum gecikmedi! Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Gencecik bir kızken hayatımıza giren Bengü, şimdilerde Türkiye'nin en sevilen şarkıcılarından biri.

2018 yılından beri evli olduğu Selim Selimoğlu'yla yaz başında boşanmaya karar veren Bengü, herkesi şaşırtmış, ardından da paylaşımlarıyla dikkat çekmişti. 

İki çocuğu olan ikilinin ayrılık sebebinin ne olduğu havada kalınca, ihanet dedikoduları alevlenmiş, Bengü'nün ihaneti doğrulayabilecek birtakım göndermelerde bulunduğuna inanılmıştı. 

Boşandıktan sonra bekar bir anne olarak popstar'lığa devam eden Bengü, geçtiğimiz haftalarda dudaklarındaki değişimle dikkat çekmişti. Eski haline kıyasla dudaklarının inanılmaz şiştiği, büyük bir dolgu işlemi yaptırdığı kanaatine varılmıştı. E haliyle ördeğe doğru evrilen dudakları da dillere düşmüştü.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Geçtiğimiz akşam Kayseri'de konser veren Bengü, konser öncesi Bi' Dünya magazin muhabirlerine konuştu.

Buyurun, kimler ne demiş beraber görelim...

