Hiç Estetik Yaptırmadığını İddia Eden Şarkıcı Bengü'nün Yüzündeki Büyük Değişim Hayrete Düşürdü!
Eski eşi Selim Selimoğlu'ndan boşandıktan sonra yüzündeki değişimle dikkat çeken Bengü, Kayseri konseri öncesi Bi' Dünya Magazin muhabirlerine röportaj verdi.
Bengü'nün iyice değişen ve büyüdükçe büyüyen suratına sosyal medya kullanıcılarından yorum gecikmedi! Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Gencecik bir kızken hayatımıza giren Bengü, şimdilerde Türkiye'nin en sevilen şarkıcılarından biri.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Geçtiğimiz akşam Kayseri'de konser veren Bengü, konser öncesi Bi' Dünya magazin muhabirlerine konuştu.
Buyurun, kimler ne demiş beraber görelim...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın