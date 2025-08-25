"Bari Sen Yapma N'olur": Ünlü Şarkıcı Bengü Son Pozlarında Şiştikçe Şişen Dudağıyla Dikkat Çekti!

En son 2018 yılından beri evli olduğu Selim Selimoğlu ile yaşadığı boşanma süreciyle dikkat çeken Bengü, paylaşımlarıyla gözleri üzerine toplamıştı. İki tane çocuğu olan Bengü, Zeynep ve Selim için görüşmeye devam edeceklerini söylese de başından bu yana aralarında bir kırgınlık olduğu düşünüldü.

Yukarıda Bengü'nün yeni değil, eski bir fotoğrafını görüyorsunuz çünkü bugün gündemimizde Bengü'nün kariyeri veya özel hayatı değil değişimi var!