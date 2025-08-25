onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
"Bari Sen Yapma N'olur": Ünlü Şarkıcı Bengü Son Pozlarında Şiştikçe Şişen Dudağıyla Dikkat Çekti!

"Bari Sen Yapma N'olur": Ünlü Şarkıcı Bengü Son Pozlarında Şiştikçe Şişen Dudağıyla Dikkat Çekti!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
25.08.2025 - 18:09

En son Selim Selimoğlu ile ayrılığıyla konuştuğumuz şarkıcı Bengü'nün son konserinden paylaştığı pozlarda şiştikçe şişen dudakları göze battı! Bir kullanıcının kibar eleştirisine cevap veren Bengü, yaptığı açıklamayla 'Bari sen yapma n'olur' dedirtti!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Hayatımıza gencecik bir kızken, Kenan Doğulu'nun vokali olarak giren Bengü, yıllar içinde Türkiye'de en sevilen pop kadın şarkıcılarından biri oldu.

Hayatımıza gencecik bir kızken, Kenan Doğulu'nun vokali olarak giren Bengü, yıllar içinde Türkiye'de en sevilen pop kadın şarkıcılarından biri oldu.

En son 2018 yılından beri evli olduğu Selim Selimoğlu ile yaşadığı boşanma süreciyle dikkat çeken Bengü, paylaşımlarıyla gözleri üzerine toplamıştı. İki tane çocuğu olan Bengü, Zeynep ve Selim için görüşmeye devam edeceklerini söylese de başından bu yana aralarında bir kırgınlık olduğu düşünüldü. 

Yukarıda Bengü'nün yeni değil, eski bir fotoğrafını görüyorsunuz çünkü bugün gündemimizde Bengü'nün kariyeri veya özel hayatı değil değişimi var!

Yüzü her zaman çok güzel olan Bengü, elbette seneler içinde hemen hemen her ünlü gibi birtakım estetik müdahaleler yaptırdı.

Yüzü her zaman çok güzel olan Bengü, elbette seneler içinde hemen hemen her ünlü gibi birtakım estetik müdahaleler yaptırdı.

Fakat bunlar hep çok doğal tatta kalan, Bengü'nün özünü bozmadığına inanılan, klişeleşmiş 'küçük dokunuşlar' cümlesinin tam karşılığını bulduğu işlemlerdi. 

Yakın zamana dek birkaç küçük dolgu dışında doğallığını ekstra bozan, dillere düşecek tarzda bir değişiklik yaptırmamıştı yani. Fakat son zamanlarda, şiştikçe şişen dudaklarıyla dikkat çekmeye başladı. Nereden itibaren koptu gitti bilmiyoruz ama Bengü'nün dudaklarında bariz bir farklılık olduğu yakın zamandaki pozlarına bile baktığınızda anlaşılıyor!

En çok da sevenleri tarafından fark ediliyor tabii... Geçtiğimiz saatlerde Bengü'yü çok sevdiğini belirten bir takipçisi, oku şişen dudaklarına çevirdi.

En çok da sevenleri tarafından fark ediliyor tabii... Geçtiğimiz saatlerde Bengü'yü çok sevdiğini belirten bir takipçisi, oku şişen dudaklarına çevirdi.

Oldukça kibar bir mesaj yazan hanımefendiye Bengü'den cevap bile geldi! @akcser adlı kullanıcı, 'Bengü, seni gerçekten seviyorum. Umarım dudaklarını daha fazla şişirmezsin, sen zaten çok güzelsin' isyanında bulundu. 

Bengü ise koca bir of çekerek, 'Bari sen böyle deme n'olur' dedirten o açıklamayı yaptı; 'Ay şişik değil valla, kendi dudağım. Mimikler benim değişik ondan öyle duruyor' dedi...

Siz ne düşünüyorsunuz? Bu Bengü'nün kendi dudağı mı? Hadi yorumlarda buluşalım.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın