"Bari Sen Yapma N'olur": Ünlü Şarkıcı Bengü Son Pozlarında Şiştikçe Şişen Dudağıyla Dikkat Çekti!
En son Selim Selimoğlu ile ayrılığıyla konuştuğumuz şarkıcı Bengü'nün son konserinden paylaştığı pozlarda şiştikçe şişen dudakları göze battı! Bir kullanıcının kibar eleştirisine cevap veren Bengü, yaptığı açıklamayla 'Bari sen yapma n'olur' dedirtti!
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Hayatımıza gencecik bir kızken, Kenan Doğulu'nun vokali olarak giren Bengü, yıllar içinde Türkiye'de en sevilen pop kadın şarkıcılarından biri oldu.
Yüzü her zaman çok güzel olan Bengü, elbette seneler içinde hemen hemen her ünlü gibi birtakım estetik müdahaleler yaptırdı.
En çok da sevenleri tarafından fark ediliyor tabii... Geçtiğimiz saatlerde Bengü'yü çok sevdiğini belirten bir takipçisi, oku şişen dudaklarına çevirdi.
