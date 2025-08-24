Takıntısı Bitmedi: Hakan Sabancı'nın Hande Erçel'le Ayrıldığını Öğrenen Aygün Aydın'dan Olay Paylaşım!
Hande Erçel ve Hakan Sabancı aşkı geçtiğimiz saatlerde kesin olarak sona erdi... Ayrılığın ardından önce ex kaynana Arzu Sabancı'nın manidar paylaşımı dikkat çekmişti. Bir manidar paylaşım da Hakan Sabancı'nın takıntılı eski sevgilisi Aygün Aydın'dan geldi...
Üstelik paylaşımı ortalığı aleve verecek cinsten oldu! Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Geçtiğimiz saatlerde ayrıldıkları kesinleşen Hande Erçel ve Hakan Sabancı sayesinde koca bir defteri bugün kapattık!
Arzu Sabancı, Hakan ve Hande ilişkisinde ne kadar konu olduysa, en az onun kadar gündeme gelen bir isim daha vardı; Aygün Aydın, nam-ı diğer 'takıntılı eski sevgili'
Aygün Aydın, eski aşkı Hakan Sabancı'nın haberlerinin yayıldığı bu günde de yerinde duramadı. Eksik kalsa olmazdı zaten, beklenen oldu ve bir manidar paylaşım da ondan geldi.
