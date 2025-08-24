onedio
Takıntısı Bitmedi: Hakan Sabancı'nın Hande Erçel'le Ayrıldığını Öğrenen Aygün Aydın'dan Olay Paylaşım!

Takıntısı Bitmedi: Hakan Sabancı'nın Hande Erçel'le Ayrıldığını Öğrenen Aygün Aydın'dan Olay Paylaşım!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
24.08.2025 - 23:54

Hande Erçel ve Hakan Sabancı aşkı geçtiğimiz saatlerde kesin olarak sona erdi... Ayrılığın ardından önce ex kaynana Arzu Sabancı'nın manidar paylaşımı dikkat çekmişti. Bir manidar paylaşım da Hakan Sabancı'nın takıntılı eski sevgilisi Aygün Aydın'dan geldi... 

Üstelik paylaşımı ortalığı aleve verecek cinsten oldu! Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Geçtiğimiz saatlerde ayrıldıkları kesinleşen Hande Erçel ve Hakan Sabancı sayesinde koca bir defteri bugün kapattık!

3 yılı aşkın süredir hemen hemen her gün konuştuğumuz, kiminin favorisi, kiminin bunca yılda bile asla ısınamadığı ikili magazinin açık ara favorisiydi. Attıkları her adım, üstesinden geldikleri her 'engel', buram buram romantizm kokan pozları ve dünya turları her seferinde gündemin tam göbeğine oturdu. 

Bir süredir aralarının açık olduğu söyleniyordu, doğru da çıktı. Birkaç saat önce Hande Erçel, profilindeki tüm Hakan Sabancı fotoğraflarını kaldırdı. Hakan Sabancı'dan henüz 'tüm fotoğrafları silme' hamlesi gelmedi ama ikilinin bu sefer son noktayı koyduğu söyleniyor. 

Bazıları için bayram, bazılarına şok, bazılarına da hüsran bu haber! Belki denk gelmişsinizdir, geçtiğimiz saatlerde ex kaynana, ana kraliçe Arzu Sabancı'nın ayrılık haberi üzerine yaptığı paylaşım epey manidar bulunmuştu...

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Arzu Sabancı, Hakan ve Hande ilişkisinde ne kadar konu olduysa, en az onun kadar gündeme gelen bir isim daha vardı; Aygün Aydın, nam-ı diğer 'takıntılı eski sevgili'

Birçok dizide yan rollerde gördüğümüz Aygün Aydın, sosyetenin gözde ismi Hakan Sabancı ile yaşadığı kısa süreli birlikteliğin ardından adından sık sık bahsettirmeye başlamıştı.   

Ayrılıktan sonra Hakan Sabancı'yla mesajlarını ifşalayan ve hatta Hakan Sabancı'dan hamile olduğunu iddia eden Aygün Aydın, ortalığı fena karıştırmıştı.

Yaşadıkları aşk en nihayetinde mesajlarla belgelendi fakat bebek olayı tamamen uydurma çıktı. Aygün Aydın, Hakan Sabancı'nın Hande Erçel'le ilişkisi boyunca, sık sık olmasa da, direkt Hande ve Hakan göndermeli paylaşımlarına devam etti. İlişkilerinde herhangi bir soruna yol açan bir faktör olmuş muydu bilemiyoruz ama Aygün'ün magazine yansıyan tarafının etkisi hep büyük oldu...

Aygün Aydın, eski aşkı Hakan Sabancı'nın haberlerinin yayıldığı bu günde de yerinde duramadı. Eksik kalsa olmazdı zaten, beklenen oldu ve bir manidar paylaşım da ondan geldi.

Instagram hikayesine plaj, silüeti ve dalgaları çektiği fotoğrafları koyan Aygün Aydın, 'O meşhur hikayenin sonu hep aynıydı oysaki. Sen uzun yıllar emek verirsin ve ayrıldıktan 2 ay sonra evlilik haberini alırsın. Yarım kalan hikayeler, tüketilmiş hikayelerden daha keyiflidir çünkü. Ne demişler; her şey vaktine ve aslına esirdir' ifadelerini kullandı. 

Bu son cümle bizim bir miktar içimize oturdu ama neyse... Siz ne düşünüyorsunuz? Hadi yorumlarda buluşalım!

