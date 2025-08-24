Takıntısı Bitmedi: Hakan Sabancı'nın Hande Erçel'le Ayrıldığını Öğrenen Aygün Aydın'dan Olay Paylaşım!

3 yılı aşkın süredir hemen hemen her gün konuştuğumuz, kiminin favorisi, kiminin bunca yılda bile asla ısınamadığı ikili magazinin açık ara favorisiydi. Attıkları her adım, üstesinden geldikleri her 'engel', buram buram romantizm kokan pozları ve dünya turları her seferinde gündemin tam göbeğine oturdu.

Bir süredir aralarının açık olduğu söyleniyordu, doğru da çıktı. Birkaç saat önce Hande Erçel, profilindeki tüm Hakan Sabancı fotoğraflarını kaldırdı. Hakan Sabancı'dan henüz 'tüm fotoğrafları silme' hamlesi gelmedi ama ikilinin bu sefer son noktayı koyduğu söyleniyor.

Bazıları için bayram, bazılarına şok, bazılarına da hüsran bu haber! Belki denk gelmişsinizdir, geçtiğimiz saatlerde ex kaynana, ana kraliçe Arzu Sabancı'nın ayrılık haberi üzerine yaptığı paylaşım epey manidar bulunmuştu...