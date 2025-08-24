Tayanç Ayaydın'ın Mesajlarını İfşalayan Doğa Lara Akkaya Tozluyaka Setinde "Sessiz Kalan" Arkadaşlarını Korudu

Biri ses çıkardı mı hep zincirleme ilerler ya, Mesut Adlin'in ifşalanması da tam olarak bu etkiyi yarattı.

Hiç beklemediğimiz, aklımıza dahi gelmeyecek ünlülerin ifşaları da hemen peşinden geldi. Bu ifşalar arasında çok dikkat çekenlerden biri de Tayanç Ayaydın oldu.

2022 yılında yayınlanan Tozluyaka dizisiyle oyunculuğa adım atan Doğa Lara Akkaya, rol arkadaşı Tayanç Ayaydın'ın kendisine yolladığı fazla samimi mesajları ifşaladı.

“Adam evli ve ünlü oyuncu” diyerek kendisine hep susmasının söylendiğini belirten Akkaya, “Büyüğündür, sus dediler” ifadeleriyle yaşadığı baskıyı dile getirdi. Ayrıca, yalnız bırakıldığını da vurgulamış, “Yine yalnız mıyım?” demişti.