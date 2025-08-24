onedio
Tayanç Ayaydın'ın Mesajlarını İfşalayan Doğa Lara Akkaya Tozluyaka Setinde "Sessiz Kalan" Arkadaşlarını Korudu

Tayanç Ayaydın'ın Mesajlarını İfşalayan Doğa Lara Akkaya Tozluyaka Setinde "Sessiz Kalan" Arkadaşlarını Korudu

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
24.08.2025 - 21:48

Geçtiğimiz gün, ünlü oyuncu Tayanç Ayaydın'ın mesajlarını ifşalayarak gündemdeki taciz iddialarına bir yenisini ekleyen genç oyuncu Doğa Lara Akkaya, Tozluyaka setinde duruma sessiz kaldığı düşünülen ve bu sebeple de suçlanan arkadaşlarını korudu. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Birçok ünlünün fotoğraflarını çeken Mesut Adlin isimli fotoğrafçının kadınlara yaptığı sözlü tacizin mesajlarla ifşalanmasının ardından sanat camiası epey karıştı, mutlaka denk gelmişsinizdir.

Biri ses çıkardı mı hep zincirleme ilerler ya, Mesut Adlin'in ifşalanması da tam olarak bu etkiyi yarattı. 

Hiç beklemediğimiz, aklımıza dahi gelmeyecek ünlülerin ifşaları da hemen peşinden geldi. Bu ifşalar arasında çok dikkat çekenlerden biri de Tayanç Ayaydın oldu. 

2022 yılında yayınlanan Tozluyaka dizisiyle oyunculuğa adım atan Doğa Lara Akkaya, rol arkadaşı Tayanç Ayaydın'ın kendisine yolladığı fazla samimi mesajları ifşaladı. 

“Adam evli ve ünlü oyuncu” diyerek kendisine hep susmasının söylendiğini belirten Akkaya, “Büyüğündür, sus dediler” ifadeleriyle yaşadığı baskıyı dile getirdi. Ayrıca, yalnız bırakıldığını da vurgulamış, “Yine yalnız mıyım?” demişti.

Kaçıranlar için tüm detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Tozluyaka dizisinde o dönem adını yeni parlatacak 9 genç oyuncu yer alıyordu. Ana isimler arasında ise Dolunay Soysert, Emre Kınay ve Tayanç Ayaydın vardı.

Doğa Lara Akkaya'nın ifşasından sonra Tozluyaka kadrosunda bulunan Durukan Çelikkaya, Özgür Daniel Foster, Kaan Miraç Sezen, Ahmet Haktan Zavlak, Ecem Çalhan ve Çağla Şimşek haber yayıldığı gibi Tayanç Ayaydın'ı takipten çıktı. Geri kalan isimlerden ise ses seda çıkmadı. 

Doğa Lara Akkaya'nın ifşasındaki 'Yine yalnız mıyım?' vurgusu settekilerin Akkaya'nın yaşadıklarına sessiz kaldığını düşündürmüş, tepkiler de beraberinde gelmişti.

Geçtiğimiz saatlerde sosyal medya hesabında yeni bir paylaşımda bulunan Doğa Lara Akkaya, Tozluyaka setindeki arkadaşlarını korudu.

'Arkadaşlar iş bittikten sonra herkese söyledim, iş esnasında sadece 2 oyuncu arkadaşıma anlatıp ss’leri atmıştım, orada dursun herhangi bir durumda diye. İş bittikten sonraki toplu konuşmada da “bir daha çalışmayın bana yeter, bir şey söylemek istemiyorum, bu bana iyi hissettirmeyecek” dedim. O yüzden onlar da sustular ve bana bir daha çalışmayacaklarına, bu konuda insanları uyaracaklarına dair sözlerini verdiler, psikolojik olarak yanımda oldular.  Oyuncu arkadaşlarımı lütfen suçlamayı bırakın. Faille hala çalışanların niyetini sorgulayın' ifadelerini kulandı.

Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
