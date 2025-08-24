onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Babalar Hiç Kıyamaz: Sadettin Saran, Düğünde Kızı Lal Saran'ı Teslim Ederken Gözyaşlarını Tutamadı!

Babalar Hiç Kıyamaz: Sadettin Saran, Düğünde Kızı Lal Saran'ı Teslim Ederken Gözyaşlarını Tutamadı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
24.08.2025 - 16:49

23 Ağustos'ta Çanakkale, Assos'taki aile evinde kızı Lal Saran'ı yepyeni bir yolculuğa uğurlayan Sadettin Saran'ın gözyaşları düğüne damga vurdu. 

Tolga Irdem'le dünyaevine giren Lal, babası tarafından eşine teslim edilirken baba kızın yaşadığı duygusal anlar kalbimizi eritti!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Saran Holding'in ve S Sport'un sahibi ünlü iş insanı Sadettin Saran, yakışıklılığı ve karizmasıyla senelerdir magazinin göz bebekleri arasında yer alıyor.

Saran Holding'in ve S Sport'un sahibi ünlü iş insanı Sadettin Saran, yakışıklılığı ve karizmasıyla senelerdir magazinin göz bebekleri arasında yer alıyor.

Bir de baba tarafı var ki... 1997 doğumlu, Lalive markasının kurucusu olan biricik kızı Lal Saran'a düşkünlüğü senelerdir biliniyor. Sadettin Saran, su gibi güzel ve duru kızını daima el üstünde tutuyor, her adımında da yanında yer alıyor. 

Belki denk gelmişsinizdir, geçtiğimiz aylarda Sadettin Saran'ın 'Ben kızımı vermiyorum, aile kuruyoruz' sözleri gündeme damga vurmuş, duygusal nişan töreni hepimizin kalbini eritmişi. 

Sadettin Saran'ın kıymetlisi Lal, geçtiğimiz gece (23 Ağustos'ta) evlendi!

Beklenen gün geldi çattı. Lal Saran'ın düğünü büyüdüğü aile evinde yapmak istediğini daha önce duymuştuk.

Beklenen gün geldi çattı. Lal Saran'ın düğünü büyüdüğü aile evinde yapmak istediğini daha önce duymuştuk.

Çanakkale, Assos'ta yapılan düğünde birçok ünlü isim boy gösterdi. Düğüne ise baba kız aşkının yaşandığı anlar damga vurdu. Eski Fenerbahçe Yönetim Kurulu üyesi iş insanı Bekir İrdem’in oğlu Tolga İrdem'e doğru babasıyla yürüyen Lal Saran, gülücükler saçarken baba Sadettin Saran, kızını teslim etmeye yaklaştıkça gözyaşlarını tutamadı. 

Tolga İrdem'e sarılıp kızını veren Sadettin Saran'ın gözyaşları içimizi burkarken, müthiş bir baba kız ilişkisine de tanıklık etmiş olduk! Bir ömür boyu mutluluklar diliyoruz.

İşte o anlar❤️

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
8
5
2
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın