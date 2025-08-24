Babalar Hiç Kıyamaz: Sadettin Saran, Düğünde Kızı Lal Saran'ı Teslim Ederken Gözyaşlarını Tutamadı!
23 Ağustos'ta Çanakkale, Assos'taki aile evinde kızı Lal Saran'ı yepyeni bir yolculuğa uğurlayan Sadettin Saran'ın gözyaşları düğüne damga vurdu.
Tolga Irdem'le dünyaevine giren Lal, babası tarafından eşine teslim edilirken baba kızın yaşadığı duygusal anlar kalbimizi eritti!
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Saran Holding'in ve S Sport'un sahibi ünlü iş insanı Sadettin Saran, yakışıklılığı ve karizmasıyla senelerdir magazinin göz bebekleri arasında yer alıyor.
Beklenen gün geldi çattı. Lal Saran'ın düğünü büyüdüğü aile evinde yapmak istediğini daha önce duymuştuk.
İşte o anlar❤️
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
