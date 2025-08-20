Can Bonomo, Öykü Karayel'in Doğum Gününü Kutlamak İçin Seçtiği Fotoğrafla Yine Aşk Adamlığı Dersi Verdi!
Yıllardır ünlü oyuncu Öykü Karayel'e duyduğu büyük aşkla sık sık gündeme oturan ünlü şarkıcı Can Bonomo, eşinin 35. yaş doğum gününü kutlamak için seçtiği fotoğrafla sosyal medya kullanıcılarının gönlünü fethetti!
Buyurun, aşk adamlığı dersi veren Can Bonomo ne yapmış, beraber inceleyelim!
Kendine has tarzı ve marjinalliği bir yana, insanın içine işleyen ve hemen diline dolanan şarkılarıyla meşhur Can Bonomo'yu mutlaka tanıyorsunuzdur.
Can Bonomo'nun sırılsıklam aşık olduğunu bildiğimiz kadar hanım köylü olduğunu da biliyoruz.
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
