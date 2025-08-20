onedio
Can Bonomo, Öykü Karayel'in Doğum Gününü Kutlamak İçin Seçtiği Fotoğrafla Yine Aşk Adamlığı Dersi Verdi!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
20.08.2025 - 22:40

Yıllardır ünlü oyuncu Öykü Karayel'e duyduğu büyük aşkla sık sık gündeme oturan ünlü şarkıcı Can Bonomo, eşinin 35. yaş doğum gününü kutlamak için seçtiği fotoğrafla sosyal medya kullanıcılarının gönlünü fethetti!

Buyurun, aşk adamlığı dersi veren Can Bonomo ne yapmış, beraber inceleyelim!

Kendine has tarzı ve marjinalliği bir yana, insanın içine işleyen ve hemen diline dolanan şarkılarıyla meşhur Can Bonomo'yu mutlaka tanıyorsunuzdur.

Şarkıcılığı, besteciliği ve söz yazarlığının yanında özel hayatıyla da gündeme gelen Can Bonomo, 2018 yılında güzel oyuncu Öykü Karayel'le evlenmiş, daha ilk andan uyumlarıyla en sevilen ünlü çiftler arasına girmişlerdi. 

2021 yılında dillere destan aşklarına yakışır bir şekilde Roman adını verdikleri bir oğulları oldu. Birkaç yıldır çekirdek aile olmanın keyfini çıkaran ikili, Roman'la kurdukları güçlü bağ ile de dikkat çekiyor!

Can Bonomo'nun sırılsıklam aşık olduğunu bildiğimiz kadar hanım köylü olduğunu da biliyoruz.

Daha önce röportajlarına denk gelmiş olanlar, Öykü Karayel'e duyduğu koca aşkın boyutunu biraz olsun anlamıştır... Zamanında Öykü Karayel'le evlendikten sonra düşünmeyi komple bıraktığını söylemişti kendisi 😂

Bugün Öykü Karayel'in doğum günü! Takdir edersiniz ki herkesin aşk adamdan Öykü Karayel'in 35 yaşına özel bir beklentisi vardı... Beklenti de karşılandı. Biricik eşinin doğum gününü yukarıda gördüğünüz fotoğrafla kutlayan Can Bonomo, kendisini fluda bırakan poz seçimiyle sosyal medya kullanıcılarının gönlünü büyük fethetti!

Buyurun, kimler ne demiş beraber görelim! 👇️

👇️ Siz ne düşünüyorsunuz? Hadi yorumlarda buluşalım!

Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
