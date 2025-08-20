Fahriye Evcen, Boşanma ve Burak Özçivit'in Şiddet Uyguladığı Yönünde Çıkan İddialara Cevap Verdi
Geçtiğimiz günlerde hakkında boşanma dedikoduları çıkan Burak Özçivit ve Fahriye Evcen hakkında şok bir iddia daha ortaya atılmış, bir magazin programında Özivit'in Evcen'e şiddet uyguladığı iddia edilmişti.
Hızla yayılan haberlerle sabrı taşan Fahriye Evcen'den ilk açıklama az önce geldi!
2013 yılında Çalıkuşu setinde tanışıp aşk yaşamaya başladıklarında seneler boyunca kurdukları aileyle konuşulacaklarını kimse tahmin dahi etmiyordu!
Nereden çıktığı bilinmez, geçtiğimiz günlerde Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in boşanacağı yönünde iddialar ortaya atılmıştı.
Boşanma bir noktaya kadar ama şiddet iddiası da devreye girince canına tak eden Fahriye Evcen, az önce sosyal medya hesabından konuya dair ilk açıklamasını yaptı.
