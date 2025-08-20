onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Fahriye Evcen, Boşanma ve Burak Özçivit'in Şiddet Uyguladığı Yönünde Çıkan İddialara Cevap Verdi

Fahriye Evcen, Boşanma ve Burak Özçivit'in Şiddet Uyguladığı Yönünde Çıkan İddialara Cevap Verdi

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
20.08.2025 - 20:20

Geçtiğimiz günlerde hakkında boşanma dedikoduları çıkan Burak Özçivit ve Fahriye Evcen hakkında şok bir iddia daha ortaya atılmış, bir magazin programında Özivit'in Evcen'e şiddet uyguladığı iddia edilmişti. 

Hızla yayılan haberlerle sabrı taşan Fahriye Evcen'den ilk açıklama az önce geldi!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

2013 yılında Çalıkuşu setinde tanışıp aşk yaşamaya başladıklarında seneler boyunca kurdukları aileyle konuşulacaklarını kimse tahmin dahi etmiyordu!

2013 yılında Çalıkuşu setinde tanışıp aşk yaşamaya başladıklarında seneler boyunca kurdukları aileyle konuşulacaklarını kimse tahmin dahi etmiyordu!

2017'de evlenen Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, ilk günden bu yana her seferinde 'tencere kapak' dedirten bir uyum sergiledi. 

Önce ilk çocukları Karan, sonra da ikinci çocukları Kerem'i hayatına katan ikilinin mutluluğu, bugüne dek, nazar değmesin hiç bozulmadı. Aksine biz onları hep ton sür ton kıyafetleri, senede kaç kere kutladıklarını sayamadığımız doğum günleri, evlerindeki rüküş detaylar, tatilleri ve sosyal medya pozlarıyla yüzümüzde tebessümle konuştuk hep!

Nereden çıktığı bilinmez, geçtiğimiz günlerde Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in boşanacağı yönünde iddialar ortaya atılmıştı.

Nereden çıktığı bilinmez, geçtiğimiz günlerde Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in boşanacağı yönünde iddialar ortaya atılmıştı.

İddiaların hemen akabinde sosyal medya hesabından birtakım bilgilerini silen, hem kendi hem de Özçivit soyadını kaldıran Fahriye Evcen iyice kafaları karıştırmıştı. 

Birkaç saat içerisinde jet bir yalanlama gelmiş, yukarıda gördüğünüz pozu hikayesinde paylaşan çift, gece gezmesinde olduklarını, keyiflerinin de yerinde olduğunu vurgulamıştı.

Fakat işler ne yazık ki çirkinleşti. Çirkin iddialarıyla sık sık dikkat çeken Arto'nun sunucu koltuğunda oturduğu bir magazin programında Burak Özçivit'in Fahriye Evcen'e şiddet uyguladığı iddia edildi.

Kaçıranlar için Arto'nun partnerinin dahi inanmakta güçlük çektiği iddialarının tüm detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Boşanma bir noktaya kadar ama şiddet iddiası da devreye girince canına tak eden Fahriye Evcen, az önce sosyal medya hesabından konuya dair ilk açıklamasını yaptı.

Boşanma bir noktaya kadar ama şiddet iddiası da devreye girince canına tak eden Fahriye Evcen, az önce sosyal medya hesabından konuya dair ilk açıklamasını yaptı.

'Aile hayatına, aile kurumuna biraz saygınız olsun. İddia adı altında bize, ailemize yapılan bu gerçek dışı haberlerle yıpratma çabası devam ederse bunu yapanlarla ilgili hukuki süreç başlatılcaktır' diyerek iddiaları yalanladı ve aynı zamanda da ateş püskürdü.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
2
2
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın