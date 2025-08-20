Yaş Aldıkça Annesi Sibel Can'ın Birebir Kopyası Olan Melisa Ural'ın Son Pozu Akıllara Durgunluk Geçirtti!
Sibel Can'ın 1994'lü kızı Melisa Ural, Instagram hesabında paylaştığı son hikayeyle dikkat çekti! Son zamanlarda annesine benzerliğiyle gündeme oturan Melisa Ural'ın duruşunun bile annesinin kopyası olması şaşırttı!
Tek müziğinin efsane isimlerinden biri olan Sibel Can, yoğun konser temposuna hala devam eden ve her sahnesinde daha da devleşen isimlerden biri!
Annesine benzerliği hep dikkat çeken bir detaydı fakat Melisa şu son birkaç seneye dek çok da ortalarda gözükmeyi tercih eden biri değildi.
Geçtiğimiz saatlerde Instagram hesabından yeni bir hikaye paylaşan Melisa Ural, kısmen daha photoshop'suz, doğal bir poz verdi.
