Yaş Aldıkça Annesi Sibel Can'ın Birebir Kopyası Olan Melisa Ural'ın Son Pozu Akıllara Durgunluk Geçirtti!

Kadife sesi, zarafeti, asaleti, heybeti, çakmak çakmak gözleri derken baştan aşağı bir ikon kendisi!

Gencecik bir kızken hayatımıza giren Sibel Can, sadece sesi ve ışığıyla değil özel hayatıyla da sık sık magazin manşetlerine taşınıyor. Yakından takip edenler bilir, bugüne dek iki evlilik yapmış olan Sibel Can'ın üç çocuğu var. Hakan Ural'la evliliğinden olan oğlu Engincan Ural, kızı Melisa Ural ve Sulhi Aksüt'le beraberliğinden doğan oğlu Emir Aksüt.

Elbette her çocuğuna ayrı düşkün Sibel Can ama minik prensesi Melisa bir ayrı, anne kızlar farklı olur bilirsiniz! Melisa, yıllardır gözümüzün önünde filizlendi ve ayakları yere basan genç bir kadın oldu.