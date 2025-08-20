onedio
Yaş Aldıkça Annesi Sibel Can'ın Birebir Kopyası Olan Melisa Ural'ın Son Pozu Akıllara Durgunluk Geçirtti!

Lila Ceylan
20.08.2025 - 18:39

Sibel Can'ın 1994'lü kızı Melisa Ural, Instagram hesabında paylaştığı son hikayeyle dikkat çekti! Son zamanlarda annesine benzerliğiyle gündeme oturan Melisa Ural'ın duruşunun bile annesinin kopyası olması şaşırttı!

Tek müziğinin efsane isimlerinden biri olan Sibel Can, yoğun konser temposuna hala devam eden ve her sahnesinde daha da devleşen isimlerden biri!

Kadife sesi, zarafeti, asaleti, heybeti, çakmak çakmak gözleri derken baştan aşağı bir ikon kendisi! 

Gencecik bir kızken hayatımıza giren Sibel Can, sadece sesi ve ışığıyla değil özel hayatıyla da sık sık magazin manşetlerine taşınıyor. Yakından takip edenler bilir, bugüne dek iki evlilik yapmış olan Sibel Can'ın üç çocuğu var. Hakan Ural'la evliliğinden olan oğlu Engincan Ural, kızı Melisa Ural ve Sulhi Aksüt'le beraberliğinden doğan oğlu Emir Aksüt. 

Elbette her çocuğuna ayrı düşkün Sibel Can ama minik prensesi Melisa bir ayrı, anne kızlar farklı olur bilirsiniz! Melisa, yıllardır gözümüzün önünde filizlendi ve ayakları yere basan genç bir kadın oldu.

Annesine benzerliği hep dikkat çeken bir detaydı fakat Melisa şu son birkaç seneye dek çok da ortalarda gözükmeyi tercih eden biri değildi.

Son zamanlarda daha görünür olmaya başlayan Melisa Ural, en son fotoğraflarının hepsine yoğun bir photoshop uyguladığı canlı röportaj verdiği sırada anlaşılınca gündeme oturmuştu.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Geçtiğimiz saatlerde Instagram hesabından yeni bir hikaye paylaşan Melisa Ural, kısmen daha photoshop'suz, doğal bir poz verdi.

İlk bakışta birçok kişinin Sibel Can sanmasına vesile olan pozunda Melisa Ural'ın heybeti ve duruşunun bile annesinin kopyası olduğu dikkat çekti!

