Ünlü Oyuncu Hazal Subaşı Hastanelik Oldu: Oğuzhan Koç Yanından Bir An Olsun Ayrılmadı!
Snob Magazin'in özel haberine göre ünlü oyuncu Hazal Subaşı hastanelik oldu. Medicana International İzmir Hastanesi'ne yatan Hazal Subaşı'nın durumunun iyi olduğu ve sevgilisi Oğuzhan Koç'un bir an olsun yanından ayrılmadığı öğrenildi.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim!
Star Tv'de yer alan ve yeni sezonu merakla beklenen Sahipsizler dizisinin başrolü Hazal Subaşı'nı mutlaka tanırsınız.
Hazal Subaşı, Üç Adam'ın tek bekar kalesi Oğuzhan Koç'la uzun süredir fırtınalı bir aşk yaşıyor.
