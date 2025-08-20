onedio
Ünlü Oyuncu Hazal Subaşı Hastanelik Oldu: Oğuzhan Koç Yanından Bir An Olsun Ayrılmadı!

Ünlü Oyuncu Hazal Subaşı Hastanelik Oldu: Oğuzhan Koç Yanından Bir An Olsun Ayrılmadı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
20.08.2025 - 17:48

Snob Magazin'in özel haberine göre ünlü oyuncu Hazal Subaşı hastanelik oldu. Medicana International İzmir Hastanesi'ne yatan Hazal Subaşı'nın durumunun iyi olduğu ve sevgilisi Oğuzhan Koç'un bir an olsun yanından ayrılmadığı öğrenildi. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim!

Star Tv'de yer alan ve yeni sezonu merakla beklenen Sahipsizler dizisinin başrolü Hazal Subaşı'nı mutlaka tanırsınız.

Sahipsizler'den önce İlk ve Son dizisindeki muhteşem performansıyla öne çıkan ünlü oyuncu Hazal Subaşı, şimdilerin en popüler, genç oyuncuları arasında yer alıyor.

Sahipsizler'den önce İlk ve Son dizisindeki muhteşem performansıyla öne çıkan ünlü oyuncu Hazal Subaşı, şimdilerin en popüler, genç oyuncuları arasında yer alıyor. 

Üstelik sadece parlayan kariyeriyle değil, özel hayatıyla da gözleri üzerine çeviren isimlerden kendisi!

Hazal Subaşı, Üç Adam'ın tek bekar kalesi Oğuzhan Koç'la uzun süredir fırtınalı bir aşk yaşıyor.

Hazal Subaşı, Üç Adam'ın tek bekar kalesi Oğuzhan Koç'la uzun süredir fırtınalı bir aşk yaşıyor.

Oğuzhan Koç'un Demet Özdemir'le birlikteliğinin ardından ilk ciddi ilişkisi olan Hazal Subaşı'yla tanışma süreci Berfu Yenenler sayesinde olmuştu, belki hatırlarsınız. Şimdilerde tatilin keyfini beraber çıkaran ve aşkı doya doya yaşayan çiftten endişelendiren haber ise geçtiğimiz saatlerde geldi. 

Snob Magazin'in özel haberine göre Hazal Subaşı, mide enfeksiyonu sebebiyle hastanelik oldu. Medicana International İzmir Hastanesi'ne yatan Hazal Subaşı'nın durumunun iyi olduğu, sevgilisi Oğuzhan Koç'un da bir an olsun yanından ayrılmadığı öğrenildi. 

Çok geçmiş olsun ❤️

