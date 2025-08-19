onedio
Makyaj Videoları Çeken Bir İçerik Üreticisinin Yaptığı Hande Erçel Makyajı Şoklardan Şoklara Soktu!

Lila Ceylan
Lila Ceylan
19.08.2025 - 22:52

Nasim Irani isimli bir makyaj sanatçısı ve içerik üreticisinin yaptığı 'Hande Erçel' makyajı sosyal medyada kısa sürede yayıldı. 

Gerçek görünümünde biraz olsun Hande Erçel'e benzemeyen içerik üreticisinin Hande Erçel'in aynısı olup çıkması sosyal medya kullanıcılarının ağzını açık bıraktı. Buyurun, detayları beraber inceleyelim!

Kaynak: https://www.instagram.com/ncmmua/"
Profesyonel makyaj sanatçılarının yüzlerine yapabildiklerine hepimiz şok oluyor, tekniklerini öğrenmeyi istesek de pek beceremiyoruz. E her şeyin bir profesyoneli var; izlemekle yetiniyor, yüzü bir tuval olarak kullanabilmelerine de hayret ediyoruz tabii.

Geçtiğimiz saatlerde de sosyal medyada bir makyaj sanatçısı ve içerik üreticisi olan Nasim Irani isimli kadının (@ncmmua) yaptığı 'Hande Erçel makyajı' viral oldu. 

Profilinde pek çok başarılı makyaj örneği olan kadının gerçek görünümünün Hande Erçel ile hiçbir alakası olmamasına rağmen, Hande Erçel'den bile daha çok Hande Erçel olması şaşkınlık yarattı.

Geriye de sadece kafamızdaki deli sorular kaldı... Cevap kontür biliyoruz ama bu nasıl bir kontür ki o yüzü o kadar inceldi, burnu form değiştirdi, gözleri bambaşka gözler oldu? Anlam veremedik... Buyurun, nasıl harikalar yaratıyor beraber izleyelim!

Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Yapay zeka da olabilir, artık hiç bir şeye güven olmuyor