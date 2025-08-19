Makyaj Videoları Çeken Bir İçerik Üreticisinin Yaptığı Hande Erçel Makyajı Şoklardan Şoklara Soktu!

Geçtiğimiz saatlerde de sosyal medyada bir makyaj sanatçısı ve içerik üreticisi olan Nasim Irani isimli kadının (@ncmmua) yaptığı 'Hande Erçel makyajı' viral oldu.

Profilinde pek çok başarılı makyaj örneği olan kadının gerçek görünümünün Hande Erçel ile hiçbir alakası olmamasına rağmen, Hande Erçel'den bile daha çok Hande Erçel olması şaşkınlık yarattı.