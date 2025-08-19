Burcu Esmersoy'un Yıllar Önce "Didem" Klibi Hakkındaki İtirafını Yeni Gören Günel Ateş Püskürdü!
Geçtiğimiz günlerde yıllar önce İbrahim Selim'in programına konup olup, şarkıcı Günel'in klibi 'Didem'de yer almasının en pişman olduğu iş olduğunu dile getiren Burcu Esmersoy'un itirafı X'te ve TikTok'ta yeniden gündeme oturmuştu.
Burcu Esmersoy'un 'Didem' pişmanlığını gören şarkının sahibi Günel, sosyal medya hesabından ateş püskürdü, hemen akabinde Burcu Esmersoy'dan engel yedi.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Birkaç gün önce Burcu Esmersoy'un yıllar önce İbrahim Selim'e katıldığı bölümün bir kesidi X ve TikTok'ta gündem oldu.
Açıklama yıllar öncesine aitti aslında ama şarkının sahibi Azeri Günel, sanıyoruz ki böyle bir meselenin içinde adının geçtiğini videonun gündem olmasıyla fark etti.
Çok sürmedi, sesini soluğu çıkarmayan Burcu Esmersoy'un dramaya gayet hakim olduğu ortaya çıktı.
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
