Masaya Bacak Bacak Üstüne Atıp Tüneyen Hadise'nin "Nicki Minaj Akımı" Performansı Dillere Düştü!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
19.08.2025 - 01:15

Sahne şovları, kombinleri ve her seferinde katlanan performansıyla sık sık gündem olan Hadise, bir süredir TikTok'ta viral olan Nicki Minaj akımına katılmaya karar verdi.

Buyrun, masaya tüneyip bacak bacak üstüne duran Hadise'nin paylaşımına gelen yorumları beraber görelim!

Son zamanlarda konserlerindeki dans performanslarıyla her zamankinden daha çok gündeme oturan Hadise, attığı her adımla anında tüm gözleri üzerine topluyor.

Belki denk gelmişsinizdir, geçtiğimiz haftalarda 'Fırtınam' isimli klibinden birkaç kesit yayınlayan Hadise ezber bozmuştu. Klipte photoshopsuz ve filtresiz görünen Hadise'nin yüzündeki belirgin mimik çizgileri, göz çevresi kırışıklıkları ve yoğun makyaj detayları çok dikkat çekmiş, Hadise güçlü bir mesaj iletmişti. 

Ardından Backstage klibini paylaşmış, her bir kesidiyle X'in göbeğinde yer almıştı. En son yine oldukça abartılı bulunan dans şovuyla gündeme gelmiş, koreografisi masaya yatırılmıştı.

Hadise, yine sosyal medya hesabından yaptığı yeni paylaşımıyla X ahalisinin radarına düştü.

Gece gece bir süredir TikTok'ta viral olan Nicki Minaj akımına katılmaya karar veren Hadise, masanın üstüne bacak bacak atıp tünediği anları paylaştı. 

Hadise'nin halini görüp, 'Ne oluyoruz?' diyenler yorumlarda buluştu.

Buyurun, Hadise'nin "Nicki Minaj akımı" denemesine beraber göz atalım!

Sonra da kimler ne demiş onu görelim! 👇️

Siz ne düşünüyorsunuz? Hadi yorumlarda buluşalım!

Reklam
