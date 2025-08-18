Masaya Bacak Bacak Üstüne Atıp Tüneyen Hadise'nin "Nicki Minaj Akımı" Performansı Dillere Düştü!

Belki denk gelmişsinizdir, geçtiğimiz haftalarda 'Fırtınam' isimli klibinden birkaç kesit yayınlayan Hadise ezber bozmuştu. Klipte photoshopsuz ve filtresiz görünen Hadise'nin yüzündeki belirgin mimik çizgileri, göz çevresi kırışıklıkları ve yoğun makyaj detayları çok dikkat çekmiş, Hadise güçlü bir mesaj iletmişti.

Ardından Backstage klibini paylaşmış, her bir kesidiyle X'in göbeğinde yer almıştı. En son yine oldukça abartılı bulunan dans şovuyla gündeme gelmiş, koreografisi masaya yatırılmıştı.