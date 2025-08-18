Eski Sevgilisi Kendall Jenner'la Fotoğrafını Instagram'da Paylaşan Justin Bieber Türkiye'de Topa Tutuldu!

Popülarite açısından bizim Hande ve Hakan gibi düşünebilirsiniz! Yine de senaryolar farklı tabii. Justin Bieber sürekli olarak eşi Hailey Bieber'a soğuk, mesafeli ve hatta bazen aşağılayan tavırlarıyla dikkat çekiyor.

Hailey şık şıkıdım, ikonik kombinler giyerken yanında pijamadan, hatta bir çöpçü kıyafetinden hallice kıyafetler tercih etmesi de cabası! Ama mesele bu kadarla da sınırlı değil, Justin Bieber'ın dengesiz tavırları, bir yaptığı ötekini tutmayan halleri ve yıpranmışlığı sosyal medyaya seneler öncesinden yansımaya başladı.

Fakat son zamanlarda çiftin sık sık kavga ettiği hatta Hailey'in çocuğunun iyiliğini gözeterek ayrı bir evde kalmaya başladığı söylentileri dolanmaya, Justin'in psikolojik rahatsızlıklarının ciddileştiği iddiası gezmeye başladı. Şu sıralar eşinin gönlünü alma turları atan Justin Bieber, geçtiğimiz saatlerde tepki çeken bir gönderi paylaştı.