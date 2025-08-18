onedio
Eski Sevgilisi Kendall Jenner'la Fotoğrafını Instagram'da Paylaşan Justin Bieber Türkiye'de Topa Tutuldu!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
18.08.2025 - 22:13

Instagram hesabında eski sevgilisi Kendall Jenner'la pozunu gönderi olarak paylaşan Justin Bieber, bizim X ahalisinin sinirine fena dokundu!

Eşi Hailey Bieber'a çektirmediği dert kalmayan Justin Bieber'ın eşinin de arkadaşı olan Kendall Jenner'la samimiyeti Türkleri fena kızdırdı... Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

2018'de sade, 2019'da görkemli bir düğün yaparak evlenen Justin ve Hailey Bieber, evlendikleri günden beri Hollywood'un gündeminden bir an olsun düşmeyen çiftler arasında yer alıyor.

Popülarite açısından bizim Hande ve Hakan gibi düşünebilirsiniz! Yine de senaryolar farklı tabii. Justin Bieber sürekli olarak eşi Hailey Bieber'a soğuk, mesafeli ve hatta bazen aşağılayan tavırlarıyla dikkat çekiyor. 

Hailey şık şıkıdım, ikonik kombinler giyerken yanında pijamadan, hatta bir çöpçü kıyafetinden hallice kıyafetler tercih etmesi de cabası! Ama mesele bu kadarla da sınırlı değil, Justin Bieber'ın dengesiz tavırları, bir yaptığı ötekini tutmayan halleri ve yıpranmışlığı sosyal medyaya seneler öncesinden yansımaya başladı. 

Fakat son zamanlarda çiftin sık sık kavga ettiği hatta Hailey'in çocuğunun iyiliğini gözeterek ayrı bir evde kalmaya başladığı söylentileri dolanmaya, Justin'in psikolojik rahatsızlıklarının ciddileştiği iddiası gezmeye başladı. Şu sıralar eşinin gönlünü alma turları atan Justin Bieber, geçtiğimiz saatlerde tepki çeken bir gönderi paylaştı.

Kendall Jenner'la ikonik bir poz veren Justin Bieber'ın, eski sevgilisiyle pozunu çok beğenip Instagram'da gönderi olarak paylaşması sabırları taşırdı.

Özellikle de bizim X ahalisinin sabrını taşırdı! 😂 Hailey Bieber'a üzülen, Justin'den de yaka silken herkes fotoğrafın altına doluştu. Gelin, Justin'in Kendall'la pozunu görenler neler demiş beraber görelim...

Siz ne düşünüyorsunuz? Hadi yorumlarda buluşalım!

