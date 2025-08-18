Eski Sevgilisi Kendall Jenner'la Fotoğrafını Instagram'da Paylaşan Justin Bieber Türkiye'de Topa Tutuldu!
Instagram hesabında eski sevgilisi Kendall Jenner'la pozunu gönderi olarak paylaşan Justin Bieber, bizim X ahalisinin sinirine fena dokundu!
Eşi Hailey Bieber'a çektirmediği dert kalmayan Justin Bieber'ın eşinin de arkadaşı olan Kendall Jenner'la samimiyeti Türkleri fena kızdırdı... Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2018'de sade, 2019'da görkemli bir düğün yaparak evlenen Justin ve Hailey Bieber, evlendikleri günden beri Hollywood'un gündeminden bir an olsun düşmeyen çiftler arasında yer alıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kendall Jenner'la ikonik bir poz veren Justin Bieber'ın, eski sevgilisiyle pozunu çok beğenip Instagram'da gönderi olarak paylaşması sabırları taşırdı.
👇️
👇️
👇️
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇️
👇️
👇️
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın