Burcu Biricik'in Eşi Emre Yetkin, Sokak Ortasında Bebeğini İzinsiz Çekmeye Çalışan Kadını İfşa Etti!
Kızları Luna'yla mutlu ve huzurlu bir hayat yaşayan Emre Yetkin ve Burcu Biricik, geçtiğimiz günlerde sokak ortasında yaşadıkları tatsız olayı sosyal medya hesabından paylaştı.
Kızını ve eşini izinsiz çeken ve fark edilince de tüm hızıyla kaçan kadının görüntülerini ifşa eden Emre Yetkin, aynı zamanda ahlak dersi verdi. Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
En son Camdaki Kız'da izlediğimiz, bir süredir de annelik inzivasında olan dünyalar güzeli Burcu Biricik'i tanımayan yoktur!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Videodaki hasır şapkalı kadının, pijamalı eşi ve bebeğininin fotoğrafını gizlice çekip, Burcu'nun fark etmesi üzerine hemen uzaklaşmaya çalıştığını söyledi.
Videoların hemen ardından yaptığı paylaşımda, "Özel hayat, mahremiyet, saygıyı ne zaman kaybettik?" isyanında bulundu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın