Burcu Biricik'in Eşi Emre Yetkin, Sokak Ortasında Bebeğini İzinsiz Çekmeye Çalışan Kadını İfşa Etti!

Dupduru güzelliği ve zarafetiyle sık sık gündem olan, başarılı oyunculuğuyla da sektörde sevilen isimlerden biri olan Burcu Biricik, 2014 yılından bu yana Emre Yetkin ile evli.

10 yılı aşkın zamandır beraber olan çift, kalbimizi eritenlerden... Birbirlerine duydukları aşk bugüne dek bir an olsun azalmazken, geçtiğimiz sene kucaklarına aldıkları ilk kızları Luna'yla beraber resmen tamamlandılar! Şimdilerde de kızlarıyla beraber yazın tadını çıkarıyorlar.

Bugün gündemimizde olmalarının sebebi ise biraz tatsız bir meseleden kaynaklanıyor. Burcu Biricik'in eşi Emre Yetkin, geçtiğimiz saatlerde sosyal medya hesabından kamera görüntülerini de paylaşarak sokak ortasında kızları Luna ile beraberken yaşadıkları olayı anlattı.