onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Burcu Biricik'in Eşi Emre Yetkin, Sokak Ortasında Bebeğini İzinsiz Çekmeye Çalışan Kadını İfşa Etti!

Burcu Biricik'in Eşi Emre Yetkin, Sokak Ortasında Bebeğini İzinsiz Çekmeye Çalışan Kadını İfşa Etti!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
18.08.2025 - 19:29

Kızları Luna'yla mutlu ve huzurlu bir hayat yaşayan Emre Yetkin ve Burcu Biricik, geçtiğimiz günlerde sokak ortasında yaşadıkları tatsız olayı sosyal medya hesabından paylaştı. 

Kızını ve eşini izinsiz çeken ve fark edilince de tüm hızıyla kaçan kadının görüntülerini ifşa eden Emre Yetkin, aynı zamanda ahlak dersi verdi. Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

En son Camdaki Kız'da izlediğimiz, bir süredir de annelik inzivasında olan dünyalar güzeli Burcu Biricik'i tanımayan yoktur!

En son Camdaki Kız'da izlediğimiz, bir süredir de annelik inzivasında olan dünyalar güzeli Burcu Biricik'i tanımayan yoktur!

Dupduru güzelliği ve zarafetiyle sık sık gündem olan, başarılı oyunculuğuyla da sektörde sevilen isimlerden biri olan Burcu Biricik, 2014 yılından bu yana Emre Yetkin ile evli. 

10 yılı aşkın zamandır beraber olan çift, kalbimizi eritenlerden... Birbirlerine duydukları aşk bugüne dek bir an olsun azalmazken, geçtiğimiz sene kucaklarına aldıkları ilk kızları Luna'yla beraber resmen tamamlandılar! Şimdilerde de kızlarıyla beraber yazın tadını çıkarıyorlar. 

Bugün gündemimizde olmalarının sebebi ise biraz tatsız bir meseleden kaynaklanıyor. Burcu Biricik'in eşi Emre Yetkin, geçtiğimiz saatlerde sosyal medya hesabından kamera görüntülerini de paylaşarak sokak ortasında kızları Luna ile beraberken yaşadıkları olayı anlattı.

Videodaki hasır şapkalı kadının, pijamalı eşi ve bebeğininin fotoğrafını gizlice çekip, Burcu'nun fark etmesi üzerine hemen uzaklaşmaya çalıştığını söyledi.

Videoların hemen ardından yaptığı paylaşımda, "Özel hayat, mahremiyet, saygıyı ne zaman kaybettik?" isyanında bulundu.

Videoların hemen ardından yaptığı paylaşımda, "Özel hayat, mahremiyet, saygıyı ne zaman kaybettik?" isyanında bulundu.

'Şimdi ben soruyorum. Olabilir, fotoğraf çektin düşünmedin. Bunu duyup kaçmak bizim hangi adetimiz? Halkımız kendini ne zaman muhabir zannetmeye başladı? Dava açsam çocuk üzerinden ağlayacağın tazminatlar ödersin. Utanmıyor musun?' çıkışında bulunarak kadını ifşa etti.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın