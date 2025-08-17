onedio
Nazlı ve Hacı Sabancı'nın Kimseciklere Göstermemeye Ant İçtiği Kızı Arzu Alara'nın Yüzü İlk Kez Göründü!

Lila Ceylan
17.08.2025 - 19:59

15 Ağustos'ta iki yaşına giren minik Arzu Alara Sabancı'nın doğum gününden yansıyan görüntüler sosyal medyada gündem olmuştu. @blogyagmuru'na gelen bir DM'le Sabancıların kıymetlisi, kimseciklere göstermemeye ant içtikleri Arzu Alara'nın yüzü ilk kez gözüktü!

Akıllara da hemen kardeşi Uzay'a benzerliği geldi.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim...

Türkiye'nin royal ailesi, attıkları her adımla gündem olan Sabancıların en gözde çifti senelerdir Hacı ve Nazlı Sabancı biliyorsunuz.

2021'de görkemli ve şatafatlı bir düğünle evlenen Hacı ve Nazlı Sabancı, 2023'te ilk bebeklerine kavuşmuş, adını Arzu Alara koyduklarını açıklayınca da gündemin tam göbeğine oturmuşlardı. 

Ailedeki Arzu Sabancı dominantlığı bebeğin isim seçiminde de etkisini göstermiş, Nazlı Sabancı zor yollardan geçseler de sonradan çok sevdiği kaynanasına bağlılığını kanıtlamıştı. 

Bu sırada Hacı Sabancı'nın evlilik dışı bir çocuğu daha olduğu ortaya çıkmış, minik Uzay Sabancı'nın Nazlı'yla evlendikleri sene dünyaya geldiği kanıtlanmıştı. Çiftimiz, 'Biz biriz, ayrılmıyoruz' dedi ve tam gaz yoluna devam etti.

İki sene geçti, biz Arzu Alara'nın yüzünü hiç göremedik! Hatta bu emoji'yle bebeğin yüzünü kapatma furyası epey dillere düşmüştü, belki denk gelmişsinizdir.

Hem Nazlı hem de Arzu Sabancı ne zaman minik Arzu Alara'nın da olduğu bir poz paylaşsa yüzünü daima saklamayı tercih ettiler. Koca koca emoji'ler kullanan Nazlı Sabancı bir noktada takipçilerine ilallah ettirdiyse de aile pozları hep dört gözle beklendi!

İki gün önce 15 Ağustos'ta minik prensesin doğum günü partisi yapıldı. Doğum günü partisine ait görüntüler hem biricik babaannesi hem de annesi tarafından paylaşıldı, Arzu Alara yine kalpli emoji'lerle kapatıldı veya arkadan çekilen pozları çekildi...

Bazı yerlerde Arzu Alara, bazı yerlerde yalnızca Alara yazıyor oluşu da kaynana gelin arasındaki isim tartışmasını gündeme getirmişti. Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Geçtiğimiz dakikalarda bir ilk yaşandı. @blogyagmuru'na DM'den gelen bir mesaj sayesinde Arzu Alara'nın yüzünü ilk kez gördük!

Bir misafirin Arzu Alara kucağında, kendisine dönükken verdiği pozda minik kızın yüzü masanın camına yansıdı!

Sosyal medya dedektifleri sağ olsun döndürülen ve yakınlaştırılan poz sayesinde Arzu Alara'nın kime benzediğini öğrenmiş, merakımızı da bir miktar olsun üstümüzden atmış olduk! 

Tombiş yanaklı Arzu Alara'nın babası Hacı'nın, dolaylı yoldan da abisi Uzay'ın kopyası olduğu ortaya çıktı. Siz ne diyorsunuz? Hadi yorumlarda buluşalım.

