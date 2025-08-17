Nazlı ve Hacı Sabancı'nın Kimseciklere Göstermemeye Ant İçtiği Kızı Arzu Alara'nın Yüzü İlk Kez Göründü!
15 Ağustos'ta iki yaşına giren minik Arzu Alara Sabancı'nın doğum gününden yansıyan görüntüler sosyal medyada gündem olmuştu. @blogyagmuru'na gelen bir DM'le Sabancıların kıymetlisi, kimseciklere göstermemeye ant içtikleri Arzu Alara'nın yüzü ilk kez gözüktü!
Akıllara da hemen kardeşi Uzay'a benzerliği geldi.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim...
Türkiye'nin royal ailesi, attıkları her adımla gündem olan Sabancıların en gözde çifti senelerdir Hacı ve Nazlı Sabancı biliyorsunuz.
İki sene geçti, biz Arzu Alara'nın yüzünü hiç göremedik! Hatta bu emoji'yle bebeğin yüzünü kapatma furyası epey dillere düşmüştü, belki denk gelmişsinizdir.
Geçtiğimiz dakikalarda bir ilk yaşandı. @blogyagmuru'na DM'den gelen bir mesaj sayesinde Arzu Alara'nın yüzünü ilk kez gördük!
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
