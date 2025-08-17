onedio
article/comments
article/share
7 Aylık Hamile İrem Helvacıoğlu Hamilelikte Ödemden Kocaman Olan Ayaklarının Çaresini Bakın Ne ile Buldu?

7 Aylık Hamile İrem Helvacıoğlu Hamilelikte Ödemden Kocaman Olan Ayaklarının Çaresini Bakın Ne ile Buldu?

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
17.08.2025 - 16:47

Geçtiğimiz günlerde denizde geçirdiği talihsiz kazayla gündeme oturan ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu, hastane sürecinden sonra ekstra şişip, aşırı ödem yapan ayaklarının çaresini ne ile bulduğunu tüm takipçilerine duyurdu!

Hamile olduğunu yeni öğrenen veya hamilelik sürecinde ödemden şikayet eden tüm anne adaylarına iletmek de bize düştü. Buyurun, detayları beraber inceleyelim!

En son sezonda istediği başarıyı yakalamayan Karadut dizisinde izlediğimiz İrem Helvacıoğlu, şimdilerde annelik inzivasında belki biliyorsunuzdur.

En son sezonda istediği başarıyı yakalamayan Karadut dizisinde izlediğimiz İrem Helvacıoğlu, şimdilerde annelik inzivasında belki biliyorsunuzdur.

Bir dargın bir barışık olduğu, ayrılma ve barışma hızlarına asla yetişemediğimiz Ural Kaspar ile 28 Ekim 2024'te dünyaevine giren İrem Helvacıoğlu, eşinin kameraları görünce büründüğü oldukça gergin tavır ve hallerle dikkat çekmişti. 

Zaman içerisinde ısınılan çift, düğünden 6 ay sonra bir bebek beklediklerinin müjdesini vermiş, ilk çocuklarının bir kız çocuğu olacağını duyurmuştu. 

Şimdilerde 7 aylık hamile olan İrem Helvacıoğlu, yaz, kum ve güneşin tadını çıkarıyordu fakat geçtiğimiz günlerde talihsiz bir kaza atlattığını öğrenmiştik.

Ailesinin yanına, en iyi bakılacağı ve el üstünde tutulacağı yere giden İrem Helvacıoğlu, iskeledeki merdivenlerde yaşadıklarıyla gündeme oturmuştu.

Ailesinin yanına, en iyi bakılacağı ve el üstünde tutulacağı yere giden İrem Helvacıoğlu, iskeledeki merdivenlerde yaşadıklarıyla gündeme oturmuştu.

Üstüne bir çocuk düştüğünü söyleyen İrem Helvacıoğlu, hepimizi korkutmuştu. Neyse ki suyun içinde olduğu için durumu ucuz atlatmış, bebeğinin de verdiği güçle hemen iyileşme sürecine girmişti.

O anları ise 'Felç kandım sandım' dediği ve detaylarıyla anlattığı bir video ile paylaşmıştı.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Hamileliğin son düzlüğünde olan İrem Helvacıoğlu, bu sefer "faydalı bilgiler" köşesine uğramaya karar verdi!

Hamileliğin son düzlüğünde olan İrem Helvacıoğlu, bu sefer "faydalı bilgiler" köşesine uğramaya karar verdi!

Hastane sürecinden sonra ayaklarının inanılmaz ödem yaptığını söyleyen İrem Helvacıoğlu, ayaklarının öncesi ve sonrasını halini paylaşıp çareyi tuz yemeyi kesmekte bulduğunu söyledi!

Tüm hamile annelere duyurulur ❤️

Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
