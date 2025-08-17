7 Aylık Hamile İrem Helvacıoğlu Hamilelikte Ödemden Kocaman Olan Ayaklarının Çaresini Bakın Ne ile Buldu?
Geçtiğimiz günlerde denizde geçirdiği talihsiz kazayla gündeme oturan ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu, hastane sürecinden sonra ekstra şişip, aşırı ödem yapan ayaklarının çaresini ne ile bulduğunu tüm takipçilerine duyurdu!
Hamile olduğunu yeni öğrenen veya hamilelik sürecinde ödemden şikayet eden tüm anne adaylarına iletmek de bize düştü. Buyurun, detayları beraber inceleyelim!
En son sezonda istediği başarıyı yakalamayan Karadut dizisinde izlediğimiz İrem Helvacıoğlu, şimdilerde annelik inzivasında belki biliyorsunuzdur.
Ailesinin yanına, en iyi bakılacağı ve el üstünde tutulacağı yere giden İrem Helvacıoğlu, iskeledeki merdivenlerde yaşadıklarıyla gündeme oturmuştu.
Hamileliğin son düzlüğünde olan İrem Helvacıoğlu, bu sefer "faydalı bilgiler" köşesine uğramaya karar verdi!
