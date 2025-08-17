7 Aylık Hamile İrem Helvacıoğlu Hamilelikte Ödemden Kocaman Olan Ayaklarının Çaresini Bakın Ne ile Buldu?

Bir dargın bir barışık olduğu, ayrılma ve barışma hızlarına asla yetişemediğimiz Ural Kaspar ile 28 Ekim 2024'te dünyaevine giren İrem Helvacıoğlu, eşinin kameraları görünce büründüğü oldukça gergin tavır ve hallerle dikkat çekmişti.

Zaman içerisinde ısınılan çift, düğünden 6 ay sonra bir bebek beklediklerinin müjdesini vermiş, ilk çocuklarının bir kız çocuğu olacağını duyurmuştu.

Şimdilerde 7 aylık hamile olan İrem Helvacıoğlu, yaz, kum ve güneşin tadını çıkarıyordu fakat geçtiğimiz günlerde talihsiz bir kaza atlattığını öğrenmiştik.