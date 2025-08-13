Ucuz Atlatmış: 7 Aylık Hamile İrem Helvacıoğlu, Denizde Geçirdiği Korkunç Kazayı Anlattı!
7 aylık hamile olan ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu, tatilde denizde geçirdiği kazayı anlattı. Merdivenlerde bir çocuğun üstüne düştüğünü dile getiren İrem Helvacıoğlu, 'Felç oldum sandım' ifadelerini kullandı.
Buyurun, Helvacıoğlu'nun ucuz atlattığı deniz kazasının detaylarını beraber inceleyelim!
Hem oyunculuğu hem güzelliğiyle sık sık dikkat çeken ve gündeme oturan ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu'nu mutlaka tanıyorsunuzdur.
Şimdilerde 7 aylık hamile olan ve kızını dört gözle bekleyen İrem Helvacıoğlu, geçtiğimiz saatlerde bir video paylaşıp denizde geçirdiği korkunç kazayı anlattı.
Helvacıoğlu'nun kazayı anlattığı anları sizler için şöyle bırakalım:
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
