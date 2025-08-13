onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Ucuz Atlatmış: 7 Aylık Hamile İrem Helvacıoğlu, Denizde Geçirdiği Korkunç Kazayı Anlattı!

Ucuz Atlatmış: 7 Aylık Hamile İrem Helvacıoğlu, Denizde Geçirdiği Korkunç Kazayı Anlattı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
13.08.2025 - 18:30

7 aylık hamile olan ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu, tatilde denizde geçirdiği kazayı anlattı. Merdivenlerde bir çocuğun üstüne düştüğünü dile getiren İrem Helvacıoğlu, 'Felç oldum sandım' ifadelerini kullandı. 

Buyurun, Helvacıoğlu'nun ucuz atlattığı deniz kazasının detaylarını beraber inceleyelim!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Hem oyunculuğu hem güzelliğiyle sık sık dikkat çeken ve gündeme oturan ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu'nu mutlaka tanıyorsunuzdur.

Hem oyunculuğu hem güzelliğiyle sık sık dikkat çeken ve gündeme oturan ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu'nu mutlaka tanıyorsunuzdur.

En son Karadut dizisinde izlediğimiz ve dizi tutmadığı için hüsrana uğrayan İrem Helvacıoğlu, aynı dönem aşkta kazanmıştı. 

Bir dargın bir barışık olduğu, ayrılma ve barışma hızlarına asla yetişemediğimiz Ural Kaspar ile 2024'ün 28 Ekim'inde dünyaevine girdi.

Ne zaman birlikte görüntülenseler biraz fazla soğuk tavırlarıyla dikkat çeken Ural Kaspar, bir türlü İrem Helvacıoğlu'na yakıştırılamadıysa da zamanla bu çifte de alıştık. 

Bir de bebek haberi gelince ortalık iyice şenlenmişti! Düğünden 6 ay sonra bir bebek beklediklerini duyuran ikili, birkaç ay önce de yine ayrılığın eşiğine gelmişti. Ünlü olduklarını bir de hamilelik haberi vesilesiyle tüm gözlerin üzerinde olduğunu unutan çift, bir anda birbirlerini takipten çıkıp, engel basmıştı. Sonra her şey bir şekilde yoluna girdi, çiftimiz de hamileliğin geriye kalan aylarını sakin geçirmek üzere tatile çıkmıştı.

Şimdilerde 7 aylık hamile olan ve kızını dört gözle bekleyen İrem Helvacıoğlu, geçtiğimiz saatlerde bir video paylaşıp denizde geçirdiği korkunç kazayı anlattı.

Şimdilerde 7 aylık hamile olan ve kızını dört gözle bekleyen İrem Helvacıoğlu, geçtiğimiz saatlerde bir video paylaşıp denizde geçirdiği korkunç kazayı anlattı.

Eşi Ural Kaspar'la deniz keyfi yaptığı sırada merdivenlerin orada üzerine bir çocuk düştüğünü söyleyen İrem Helvacıoğlu, deniz fobisi olduğunu fakat olay sırasında 'Mucizevi şekilde daha rahat' olduğunu dile getirdi. 

'Ural ile dubaya yüzmeye karar verdik. İlk çocuk çıktı, ikinci çocuk çıkarken elimi merdivene koydum. Derken çocuk sanırım akrobatik bir hareketle kafama düştü. Boynum geriye kaydı. Denizde olduğumuz için bebek etkilenmedi. Çıktığımda felç kaldığımı sandım. Bir gün sonra İstanbul'a geldik. Boynumdaki diskin sinire çarptığını, elimdeki çarpmaların sebebinin bu olduğunu ve boynumda fıtığa sebep olduğunu öğrendik. Ayaklarımın yere değmiyor oluşu bu süreci bu kadar ucuz atlatmamı sağlamış' dedi.

İrem Helvacıoğlu'na geçmiş olsun diyor, ağrısız sızısız iyileşmesini diliyoruz ❤️

Helvacıoğlu'nun kazayı anlattığı anları sizler için şöyle bırakalım:

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
7
5
2
1
1
1
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın