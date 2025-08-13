Ucuz Atlatmış: 7 Aylık Hamile İrem Helvacıoğlu, Denizde Geçirdiği Korkunç Kazayı Anlattı!

En son Karadut dizisinde izlediğimiz ve dizi tutmadığı için hüsrana uğrayan İrem Helvacıoğlu, aynı dönem aşkta kazanmıştı.

Bir dargın bir barışık olduğu, ayrılma ve barışma hızlarına asla yetişemediğimiz Ural Kaspar ile 2024'ün 28 Ekim'inde dünyaevine girdi.

Ne zaman birlikte görüntülenseler biraz fazla soğuk tavırlarıyla dikkat çeken Ural Kaspar, bir türlü İrem Helvacıoğlu'na yakıştırılamadıysa da zamanla bu çifte de alıştık.

Bir de bebek haberi gelince ortalık iyice şenlenmişti! Düğünden 6 ay sonra bir bebek beklediklerini duyuran ikili, birkaç ay önce de yine ayrılığın eşiğine gelmişti. Ünlü olduklarını bir de hamilelik haberi vesilesiyle tüm gözlerin üzerinde olduğunu unutan çift, bir anda birbirlerini takipten çıkıp, engel basmıştı. Sonra her şey bir şekilde yoluna girdi, çiftimiz de hamileliğin geriye kalan aylarını sakin geçirmek üzere tatile çıkmıştı.