onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Arya Bektaş'a Konuk Olan Şevval Şahin, Şeyma Subaşı'nın İngilizce "Hevesine" Fena Laf Soktu!

Arya Bektaş'a Konuk Olan Şevval Şahin, Şeyma Subaşı'nın İngilizce "Hevesine" Fena Laf Soktu!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
12.08.2025 - 23:49

Bir süredir birbirinin adını anmayan, bir araya da gelmeyen Şevval Şahin ve Şeyma Subaşı, aylar önce birbirini takipten çıkmıştı. 

Sosyal medya fenomeni Arya Bektaş'ın YouTube programına konuk olan Şevval Şahin, İngilizce-Türkçe konuşmasına açıklık getirirken, sonradan İngilizce konuşup paylaşım yapmaya başlayanlara da laf soktu! Akıllara direkt Şeyma Subaşı geldi... Buyurun, detayları beraber inceleyelim!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Dönem dönem arkadaşlarmış gibi gözükseler de Şevval Şahin ve Şeyma Subaşı arasında görünmez bir duvar ve rekabet var!

Dönem dönem arkadaşlarmış gibi gözükseler de Şevval Şahin ve Şeyma Subaşı arasında görünmez bir duvar ve rekabet var!

Yıllardır aynı davetlerle, ayrı ayrı çarpıcı kombinlerle katılan, sosyal medya paylaşımlarının her biriyle gündeme bomba gibi oturmayı başaran, influencer'lık dünyasının en meşhur isimleri Şeyma Subaşı ve Şevval Şahin, en son Şubat ayında birbirini takipten çıkmıştı. 

Fakat aralarında bir gerginlik olduğunu takipten çıkma hadisesinden de önce anlamıştık... 'Ben şimdiki kızlar gibi değildim' gibi açıklamalarda bulunarak başta Şevval Şahin'e gönderme yapan Şeyma Subaşı, hem eski paylaşımlarıyla gündeme gelip alay konusu olmuştu, hem de bir kesim tarafından desteklenmişti.

Şimdi ne durumda olduklarını bilmiyoruz ama çok uzun süredir ne birbirlerinin adını anıyorlar, ne de bir araya geliyorlar!

Şimdi ne durumda olduklarını bilmiyoruz ama çok uzun süredir ne birbirlerinin adını anıyorlar, ne de bir araya geliyorlar!

Yine de belli ki içleri kıpır kıpır! Geçtiğimiz saatlerde Arya Bektaş'ın YouTube programına konuk olan Şevval Şahin, oldukça samimi sohbet etti. 

İngilizce-Türkçe konuşmasıyla zaman zaman dikkat çeken ve dile düşen Şevval Şahin, 21 yaşına kadar Türk arkadaşı bile olmadığının altını çizdi. Fakat bu detayı vermesinin bir sebebi vardı... 

'Kesinlikle İngilizce konuşmak daha cool diye bir şeyde değilim. Bu yüzden kullanmıyorum, sadece kendi beynim İngilizce düşündüğü için arada bir kayabiliyor. Onlar benim gibi konuşuyor, ben buyum yani! 5-6 yaşında Londra'ya gittim ben. Ben mesela yurt dışında iki yıl kaldım diye ya da çok seyahat ediyorum diye dilim kaymıyor. Cool olduğu için bir yaştan sonra ben artık her şeyi İngilizce yazıp İngilizce konuşacağım diye değil yani!' çıkışında bulundu. 

Akıllara gelen isim direkt olarak Şeyma Subaşı oldu tabii ki! Yoğun İngilizce konuşma hallerini, İngilizce paylaşımlarını anlatmaya gerek yok herhalde.

Buyurun, o anları beraber izleyelim! Sözü de size bırakalım! Ne diyorsunuz?

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın