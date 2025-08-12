Arya Bektaş'a Konuk Olan Şevval Şahin, Şeyma Subaşı'nın İngilizce "Hevesine" Fena Laf Soktu!
Bir süredir birbirinin adını anmayan, bir araya da gelmeyen Şevval Şahin ve Şeyma Subaşı, aylar önce birbirini takipten çıkmıştı.
Sosyal medya fenomeni Arya Bektaş'ın YouTube programına konuk olan Şevval Şahin, İngilizce-Türkçe konuşmasına açıklık getirirken, sonradan İngilizce konuşup paylaşım yapmaya başlayanlara da laf soktu! Akıllara direkt Şeyma Subaşı geldi... Buyurun, detayları beraber inceleyelim!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dönem dönem arkadaşlarmış gibi gözükseler de Şevval Şahin ve Şeyma Subaşı arasında görünmez bir duvar ve rekabet var!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Şimdi ne durumda olduklarını bilmiyoruz ama çok uzun süredir ne birbirlerinin adını anıyorlar, ne de bir araya geliyorlar!
Buyurun, o anları beraber izleyelim! Sözü de size bırakalım! Ne diyorsunuz?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın