Arya Bektaş'a Konuk Olan Şevval Şahin, Şeyma Subaşı'nın İngilizce "Hevesine" Fena Laf Soktu!

Yine de belli ki içleri kıpır kıpır! Geçtiğimiz saatlerde Arya Bektaş'ın YouTube programına konuk olan Şevval Şahin, oldukça samimi sohbet etti.

İngilizce-Türkçe konuşmasıyla zaman zaman dikkat çeken ve dile düşen Şevval Şahin, 21 yaşına kadar Türk arkadaşı bile olmadığının altını çizdi. Fakat bu detayı vermesinin bir sebebi vardı...

'Kesinlikle İngilizce konuşmak daha cool diye bir şeyde değilim. Bu yüzden kullanmıyorum, sadece kendi beynim İngilizce düşündüğü için arada bir kayabiliyor. Onlar benim gibi konuşuyor, ben buyum yani! 5-6 yaşında Londra'ya gittim ben. Ben mesela yurt dışında iki yıl kaldım diye ya da çok seyahat ediyorum diye dilim kaymıyor. Cool olduğu için bir yaştan sonra ben artık her şeyi İngilizce yazıp İngilizce konuşacağım diye değil yani!' çıkışında bulundu.

Akıllara gelen isim direkt olarak Şeyma Subaşı oldu tabii ki! Yoğun İngilizce konuşma hallerini, İngilizce paylaşımlarını anlatmaya gerek yok herhalde.