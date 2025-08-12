Hollywood'u Etkisi Altına Aldı: Jenna Ortega, Milli Gururumuz Dilara Fındıkoğlu Koleksiyonundan Giyindi!
Wednesday'in ikonu, son zamanların en popüler isimlerinden biri olan Jenna Ortega da Türk tasarımcı Dilara Fındıkoğlu etkisine kapıldı!
Dünyaca ünlü isimleri giydiren milli gururumuzun tasarımı bu sefer de Jenna Ortega tarafından özel bir gecede tercih edildi! Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Dünyaca ünlü isimler giydiren Türk modacı Dilara Fındıkoğlu'nun şöhreti ve başarılarını duymayan kalmamıştır herhalde!
Bu sefer de şimdilerde 2. sezonu yayına giren Wednesday dizisinin ikonu Jenna Ortega, Fındıkoğlu'nu seçti!
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
