Hollywood'u Etkisi Altına Aldı: Jenna Ortega, Milli Gururumuz Dilara Fındıkoğlu Koleksiyonundan Giyindi!

Türkiye’den çıkıp Londra’ya uzanan yolculuğunda 'asi, gotik ve tarihiyle barışık' tasarımlarıyla dünyayı büyüleyen Dilara Fındıkoğlu, podyumda kraliçeleri, kırmızı halıda tanrıçaları giydiren, her koleksiyonuyla da olay yaratan bir tasarımcı haline geldi.

Bugüne kadar da bizi birçok popüler ve uluslararası davette temsil etti. Zaman içerisinde, Madonna'dan Lady Gaga'ya, Hadid kardeşlerden Margot Robbie'ye birçok star isim Dilara Fındıkoğlu tasarımı tercih etmeye başladı.

En son MET Gala'da Hailey Bieber da dahil olmak üzere birçok ünlü ismi Fındıkoğlu tasarımları içinde görmüştük.