Hollywood'u Etkisi Altına Aldı: Jenna Ortega, Milli Gururumuz Dilara Fındıkoğlu Koleksiyonundan Giyindi!

Hollywood'u Etkisi Altına Aldı: Jenna Ortega, Milli Gururumuz Dilara Fındıkoğlu Koleksiyonundan Giyindi!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
12.08.2025 - 22:35

Wednesday'in ikonu, son zamanların en popüler isimlerinden biri olan Jenna Ortega da Türk tasarımcı Dilara Fındıkoğlu etkisine kapıldı!

Dünyaca ünlü isimleri giydiren milli gururumuzun tasarımı bu sefer de Jenna Ortega tarafından özel bir gecede tercih edildi! Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Dünyaca ünlü isimler giydiren Türk modacı Dilara Fındıkoğlu'nun şöhreti ve başarılarını duymayan kalmamıştır herhalde!

Dünyaca ünlü isimler giydiren Türk modacı Dilara Fındıkoğlu'nun şöhreti ve başarılarını duymayan kalmamıştır herhalde!

Türkiye’den çıkıp Londra’ya uzanan yolculuğunda 'asi, gotik ve tarihiyle barışık' tasarımlarıyla dünyayı büyüleyen Dilara Fındıkoğlu, podyumda kraliçeleri, kırmızı halıda tanrıçaları giydiren, her koleksiyonuyla da olay yaratan bir tasarımcı haline geldi. 

Bugüne kadar da bizi birçok popüler ve uluslararası davette temsil etti. Zaman içerisinde, Madonna'dan Lady Gaga'ya, Hadid kardeşlerden Margot Robbie'ye birçok star isim Dilara Fındıkoğlu tasarımı tercih etmeye başladı. 

En son MET Gala'da Hailey Bieber da dahil olmak üzere birçok ünlü ismi Fındıkoğlu tasarımları içinde görmüştük.

Bu sefer de şimdilerde 2. sezonu yayına giren Wednesday dizisinin ikonu Jenna Ortega, Fındıkoğlu'nu seçti!

Bu sefer de şimdilerde 2. sezonu yayına giren Wednesday dizisinin ikonu Jenna Ortega, Fındıkoğlu'nu seçti!

Özel bir davette, Dilara Fındıkoğlu'nun yeni koleksiyonundan bir elbise giymeyi seçen Jenna Ortega tüm dikkatleri üzerine çekti. 

Tam Wednesday'lik bir kombin, baştan aşağı kusursuz! Diyecek tek söz yok!

Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
