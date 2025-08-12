Altınlar Havada Uçuştu: Burak Bulut ve Eda Sakız'ın Düğününde Kaynana Damada Hediyesiyle Şov Yaptı!
2024'ün Eylül ayında nişanlanan bir süredir de evlenmesi beklenen şarkıcı Burak Bulut ve Eda Sakız'ın düğünü bu gece gerçekleşti. Düğünden görüntüler yeni yeni yayılırken Eda Sakız'a takılan altınlar ve kaynananın Burak Bulut'a büyük jesti dikkat çekti. Buyurun, detayları beraber inceleyelim!
Kurtuluş Kuş'la düet yaptığı "Sevmedim Deme" şarkısıyla hayatımıza giren Burak Bulut, 'Kehribar' ve 'Manolya' gibi şarkılarıyla dikkat çekmeyi başarmıştı.
2024'ün Eylül ayında nişanlanan ikili, sosyal medyada epey dikkat çekmişti.
Düğün epey verimli geçmiş sanıyoruz! Çiftimize bir ömür boyu mutluluklar diliyoruz!
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
