Altınlar Havada Uçuştu: Burak Bulut ve Eda Sakız'ın Düğününde Kaynana Damada Hediyesiyle Şov Yaptı!

Altınlar Havada Uçuştu: Burak Bulut ve Eda Sakız'ın Düğününde Kaynana Damada Hediyesiyle Şov Yaptı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
12.08.2025 - 21:48

2024'ün Eylül ayında nişanlanan bir süredir de evlenmesi beklenen şarkıcı Burak Bulut ve Eda Sakız'ın düğünü bu gece gerçekleşti. Düğünden görüntüler yeni yeni yayılırken Eda Sakız'a takılan altınlar ve kaynananın Burak Bulut'a büyük jesti dikkat çekti. Buyurun, detayları beraber inceleyelim!

Kurtuluş Kuş'la düet yaptığı "Sevmedim Deme" şarkısıyla hayatımıza giren Burak Bulut, 'Kehribar' ve 'Manolya' gibi şarkılarıyla dikkat çekmeyi başarmıştı.

Ebru Yaşar'la çıkarttığı 'Kehribar' şarkısıyla adından yeniden bahsettirmeye başlayan Burak Bulut, zaman içerisinde oldukça popüler, merak edilen isimlerden biri haline geldi. 

Kendisi gibi şarkıcı olan Eda Sakız'la yaşadığı aşk gözleri üzerine toplamasına neden oldu! Belki denk gelmişsinizdir, Burak Bulut 'Bu koca adam ilk defa diz çökecek'' diyerek Eda Sakız'a sahnede evlilik teklif etmişti.

2024'ün Eylül ayında nişanlanan ikili, sosyal medyada epey dikkat çekmişti.

Çiftin uzun süredir beklenen düğünü nihayet bu gece gerçekleşti. Çiftin nikah şahitleri İrem Derici ve Kurtuluş Kuş oldu. Düğünden görüntüler yeni yeni yayılıyor... @editciablan hesabının paylaştığı takı törenleri ise şimdiden çok konuşulacağa benziyor!

Buyurun gelin, Eda Sakız'ın kollarına boy boy takılan altınlara, kaynanadan damada hediye gelen Rolex ve yüzüğe beraber bir göz atalım!

Düğün epey verimli geçmiş sanıyoruz! Çiftimize bir ömür boyu mutluluklar diliyoruz!

Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
