Yılmaz Morgül'den Sahnede Seyircisine Küfür Eden Bülent Ersoy'a Çok Sert Sözler!

Yılmaz Morgül'den Sahnede Seyircisine Küfür Eden Bülent Ersoy'a Çok Sert Sözler!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
12.08.2025 - 18:25

Uzun bir süredir Bülent Ersoy'la ilgili ne zaman gündem olsa orada biten ve sert açıklamalar yapmaktan da geri durmayan Yılmaz Morgül, Diva'nın Antalya sahnesinde küfrettiği seyirci videosunu görünce demediğini bırakmadı. 

Bülent Ersoy'a oldukça sert sözler yazan Yılmaz Morgül, durumu 'rezalet' olarak değerlendirdi.

Bülent Ersoy, geçtiğimiz günlerde hayrete düşüren bir harekette bulunmuştu, belki denk gelmişsinizdir.

Bülent Ersoy, geçtiğimiz günlerde hayrete düşüren bir harekette bulunmuştu, belki denk gelmişsinizdir.

Türk müziğin yaşayan efsanesi, kimselerde olmayan sesiyle olduğu kadar dominant ve korkutucu tavırlarıyla da meşhur Diva, Antalya Açıkhava Tiyatrosu’ndaki konserinde yaşanan olayın videosuyla gündeme oturmuştu. 

Konseri izlemeye gelen bir seyirci, binlerce lira ödediğini belirterek Ersoy’un sahnede “kız or****” ifadesini kullandığı anları paylaşmış, sosyal medyayı da ayağa kaldırmıştı.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Sosyal medya kullanıcılarının tepkisinden sonra bu sefer de devreye zamanında Bülent Ersoy'u yerlere göklere sığdıramayan fakat sonradan ne olduysa sürekli Bülent Ersoy'a çıkışmaya başlayan Yılmaz Morgül girdi...

Sosyal medya kullanıcılarının tepkisinden sonra bu sefer de devreye zamanında Bülent Ersoy'u yerlere göklere sığdıramayan fakat sonradan ne olduysa sürekli Bülent Ersoy'a çıkışmaya başlayan Yılmaz Morgül girdi...

Zamanında Bülent Ersoy için 'Gebersin' dediği iddia edilen, uzun zamandır da ne zaman Bülent Ersoy'la ilgili bir gündem olsa orada biten Yılmaz Morgül, Diva'nın seyirciye küfrettiği videolara denk gelince demediğini bırakmadı. 

Bülent Ersoy'un ismini kullanmadan uzun bir metin yazan Morgül, 'Rezalet! Gerçek bir sanatlar nerede olursa olsun toplumun önünde olmanın bilincinde, konuşmalarında, davranışlarında daima saygı çerçevesinde olmalıdır. Antalya sahnesinde dinleyicisine 'Kız o----pu' diyen şahsiyeti sanatkar olarak kabul etmiyorum' ifadelerini kullandı.

