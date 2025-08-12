Yılmaz Morgül'den Sahnede Seyircisine Küfür Eden Bülent Ersoy'a Çok Sert Sözler!

Zamanında Bülent Ersoy için 'Gebersin' dediği iddia edilen, uzun zamandır da ne zaman Bülent Ersoy'la ilgili bir gündem olsa orada biten Yılmaz Morgül, Diva'nın seyirciye küfrettiği videolara denk gelince demediğini bırakmadı.

Bülent Ersoy'un ismini kullanmadan uzun bir metin yazan Morgül, 'Rezalet! Gerçek bir sanatlar nerede olursa olsun toplumun önünde olmanın bilincinde, konuşmalarında, davranışlarında daima saygı çerçevesinde olmalıdır. Antalya sahnesinde dinleyicisine 'Kız o----pu' diyen şahsiyeti sanatkar olarak kabul etmiyorum' ifadelerini kullandı.