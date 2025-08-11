15 Milyon Dolarlık Yatında Tüm Dertlerini Unutan Ali Koç'un Zevk-i Sefası Fenerbahçe Taraftarını Kızdırdı!

Fenerbahçe için alışılmış ama artık tahammül sınırlarını zorlayan bu gidişat, taraftarın canını fazlasıyla sıktı.

Tam 7 yıldır kulübün başkanlık koltuğunda oturan Ali Koç, bu süreçte ne teknik direktör değişiklikleri ne yıldız transferler ne de 'Bu sene o sene!' söylemleriyle başarıyı getirebildi.

Her sezon sonunda statta yükselen “İstifa!” sesleri artık klasik bir kapanış seremonisine dönerken, Ali Koç hâlâ görevde, üstelik durumu da oldukça kritik! Eylül ayında yapılacak bir seçim var ve taraftarın beklentisi de epey büyük. Yaz boyunca suskun kalan yönetimden olay yaratacak transferler, camiayı yeniden havaya sokacak hamleler bekleniyor fakat şu ana kadar kulüp cephesinden ses seda yok!