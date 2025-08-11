onedio
article/comments
article/share
15 Milyon Dolarlık Yatında Tüm Dertlerini Unutan Ali Koç'un Zevk-i Sefası Fenerbahçe Taraftarını Kızdırdı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
11.08.2025 - 22:53

Ali Koç, 15 milyon dolarlık yatında Bodrum keyfi yaparken görüntülendi. 7'si Ali Koç'un başkanlığında olmak üzere 10 yıldır şampiyonluğu tadamayan Fenerbahçeliler, transfer beklentisi içindeyken başkanı yatıyla tatilde görünce fena sinirlendi... 😂 Buyurun, detayları beraber inceleyelim!

Sezon bitti, takvim yaprakları Fenerbahçe için bir kez daha şampiyonluk görmeden kapandı...

Fenerbahçe için alışılmış ama artık tahammül sınırlarını zorlayan bu gidişat, taraftarın canını fazlasıyla sıktı. 

Tam 7 yıldır kulübün başkanlık koltuğunda oturan Ali Koç, bu süreçte ne teknik direktör değişiklikleri ne yıldız transferler ne de 'Bu sene o sene!' söylemleriyle başarıyı getirebildi.

Her sezon sonunda statta yükselen “İstifa!” sesleri artık klasik bir kapanış seremonisine dönerken, Ali Koç hâlâ görevde, üstelik durumu da oldukça kritik! Eylül ayında yapılacak bir seçim var ve taraftarın beklentisi de epey büyük. Yaz boyunca suskun kalan yönetimden olay yaratacak transferler, camiayı yeniden havaya sokacak hamleler bekleniyor fakat şu ana kadar kulüp cephesinden ses seda yok!

Ali Koç'un geri dönüşü ya büyük bir alkışla ya da ağır bir vedayla olacak orasını henüz bilemiyoruz ama kendisinin keyfi şimdilerde pek yerinde ona eminiz!

Geçtiğimiz saatlerde, dile kolay 15 milyon dolarlık yatında görüntülenen Ali Koç zevk-i sefasıyla X kullanıcılarının radarına düştü!

Elbette tatil onun da hakkı ama hem 15 milyon dolarlık yat detauo hem de Fenerbahçe taraftarı beklentisi/baskısı birleşince sosyal medyanın eline konuşacak çok şey kalıyor! 🙈

twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com

