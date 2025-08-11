15 Milyon Dolarlık Yatında Tüm Dertlerini Unutan Ali Koç'un Zevk-i Sefası Fenerbahçe Taraftarını Kızdırdı!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sezon bitti, takvim yaprakları Fenerbahçe için bir kez daha şampiyonluk görmeden kapandı...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ali Koç'un geri dönüşü ya büyük bir alkışla ya da ağır bir vedayla olacak orasını henüz bilemiyoruz ama kendisinin keyfi şimdilerde pek yerinde ona eminiz!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın