6 Yıllık Aşk Bitti: Hande Subaşı, İş İnsanı Alican Ulusoy'dan Ayrıldığını Kamuoyu Duyurusuyla Açıkladı
Eski Türkiye güzeli, ünlü manken ve oyuncu Hande Subaşı, 6 yıldır beraber olduğu iş insanı Alican Ulusoy'dan ayrıldığını kamuoyu duyurusuyla açıkladı. Bir ünlü çiftimiz daha adaya veda etti...
Buyurun, detayları beraber inceleyelim!
2005 yılında Miss Turkey seçilerek hayatımıza giren, o günden bugüne de güzelliğini hep konuşturan oyuncu Hande Subaşı'nı mutlaka tanıyorsunuzdur.
Bir süredir, hatta epey uzun bir süredir iş insanı Alican Ulusoy ile yaşadığı aşkla konuşuyoruz kendisini, belki denk gelmişsinizdir.
Hande Subaşı, 6 yıllık ilişkisini sonlandırdığını sosyal medya hesabından duyurdu.
