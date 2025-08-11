6 Yıllık Aşk Bitti: Hande Subaşı, İş İnsanı Alican Ulusoy'dan Ayrıldığını Kamuoyu Duyurusuyla Açıkladı

Elveda Rumeli, Anadolu Kartalları, Diriliş: Ertuğrul, Bahtiyar Ölmez ve son olarak Ramo dizisinde kısa süreliğine, Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde de Kraliçe Evdokya rolünde izlediğimiz Hande Subaşı, bir süredir herhangi bir projede yer almıyor. Fakat mankenliğe devam ediyor.

Duru güzelliği, sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla sık sık gündeme oturan Hande Subaşı yine de tüm gözleri üzerine çekmeyi başarıyor.