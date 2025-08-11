onedio
6 Yıllık Aşk Bitti: Hande Subaşı, İş İnsanı Alican Ulusoy'dan Ayrıldığını Kamuoyu Duyurusuyla Açıkladı

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
11.08.2025 - 20:27

Eski Türkiye güzeli, ünlü manken ve oyuncu Hande Subaşı, 6 yıldır beraber olduğu iş insanı Alican Ulusoy'dan ayrıldığını kamuoyu duyurusuyla açıkladı. Bir ünlü çiftimiz daha adaya veda etti...

Buyurun, detayları beraber inceleyelim!

2005 yılında Miss Turkey seçilerek hayatımıza giren, o günden bugüne de güzelliğini hep konuşturan oyuncu Hande Subaşı'nı mutlaka tanıyorsunuzdur.

Elveda Rumeli, Anadolu Kartalları, Diriliş: Ertuğrul, Bahtiyar Ölmez ve son olarak Ramo dizisinde kısa süreliğine, Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde de Kraliçe Evdokya rolünde izlediğimiz Hande Subaşı, bir süredir herhangi bir projede yer almıyor. Fakat mankenliğe devam ediyor. 

Duru güzelliği, sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla sık sık gündeme oturan Hande Subaşı yine de tüm gözleri üzerine çekmeyi başarıyor.

Bir süredir, hatta epey uzun bir süredir iş insanı Alican Ulusoy ile yaşadığı aşkla konuşuyoruz kendisini, belki denk gelmişsinizdir.

Hande Subaşı, 2012 yılında Can Tursan ile hayatını birleştirmiş 2016 yılında evliliğini sonlandırmıştı. Kısa bir süre sonra aşka kapılarını yeniden açan Hande Subaşı, aradığını iş insanı Alican Ulusoy'da bulmuş, çiftin beraber paylaştığı her poz magazin gündemine oturmuştu. 

Birbirine çok aşık halleriyle gören herkese 'Maşallah' dedirten çiftten kötü haber geçtiğimiz saatlerde geldi...

Hande Subaşı, 6 yıllık ilişkisini sonlandırdığını sosyal medya hesabından duyurdu.

Boşanma açıklaması ciddiyetindeki 'kamuoyu duyurusu', 'Retro bir çifti daha vurdu' dedirtirken Hande Subaşı, Alican Ulusoy'un hayat yolculuğunda onun için çok önemli bir yeri olduğunun altını çizdi. 

'Paylaştığımız yılları sevgi ve saygıyla anacağımızı bilmenizi isterim' açıklamasında bulundu ve karşılıklı fikir birliği ile ayrıldıklarını söyledi.

