Kazadan Hemen Önce Kıvanç Tatlıtuğ ile Konuşmuş: Günlerdir Aranan İş İnsanı Halit Yukay İçin Kritik Saatler!
Ekol TV muhabiri Enes Arol'un haberiyle günlerdir aranan iş insanı Halit Yukay olayıyla ilgili ilginç detaylar ortaya çıktı. Kritik saatler içinde olunduğunu belirten Enes Arol, Halit Yukay'ın kaza gerçekleşmeden tam bir dakika önce Kıvanç Tatlıtuğ ile konuştuğunun tespit edildiğini söyledi.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Mazu Yachts’ın sahibi, birçok ünlü ismin de yakın dostu olan iş insanı Halit Yukay'dan 4 Ağustos'tan bu yana haber alınamıyor.
Birkaç gün önce yakın dostu Halit Okay için bir video yayınlayan Kıvanç Tatlıtuğ, arama kurtarma çalışmalarına katıldığını belirtmiş, kritik saatlere girildiğini söylemişti.
Ekol TV muhabiri Enes Arol'un haberine göre Halit Yukay'ın kazadan yalnızca bir dakika önce dostu Kıvanç Tatlıtuğ ile telefonda görüştüğü tespit edildi.
