onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Kazadan Hemen Önce Kıvanç Tatlıtuğ ile Konuşmuş: Günlerdir Aranan İş İnsanı Halit Yukay İçin Kritik Saatler!

Kazadan Hemen Önce Kıvanç Tatlıtuğ ile Konuşmuş: Günlerdir Aranan İş İnsanı Halit Yukay İçin Kritik Saatler!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
11.08.2025 - 18:54

Ekol TV muhabiri Enes Arol'un haberiyle günlerdir aranan iş insanı Halit Yukay olayıyla ilgili ilginç detaylar ortaya çıktı. Kritik saatler içinde olunduğunu belirten Enes Arol, Halit Yukay'ın kaza gerçekleşmeden tam bir dakika önce Kıvanç Tatlıtuğ ile konuştuğunun tespit edildiğini söyledi. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Mazu Yachts’ın sahibi, birçok ünlü ismin de yakın dostu olan iş insanı Halit Yukay'dan 4 Ağustos'tan bu yana haber alınamıyor.

Mazu Yachts’ın sahibi, birçok ünlü ismin de yakın dostu olan iş insanı Halit Yukay'dan 4 Ağustos'tan bu yana haber alınamıyor.

Denk gelmeyenler için kısa bir özet geçelim; lüks yat sektörüne adını yazdıran ünlü iş insanı Halit Yukay, 4 Ağustos'ta Yalova’dan Mikonos Adası’na gitmek üzere denize açılmış fakat bir daha kendisine ulaşılamamıştı. 

Halit Yukay’a ait yatın Balıkesir’in Marmara Adası açıklarında ikiye ayrılmış halde bulunması işleri iyice şüpheli hale getirmişti. Arama çalışmaları sürerken olayın yaşandığı bölgeden geçtiği belirlenen yük gemisi kaptanı geçtiğimiz tutuklanmıştı.

Birkaç gün önce yakın dostu Halit Okay için bir video yayınlayan Kıvanç Tatlıtuğ, arama kurtarma çalışmalarına katıldığını belirtmiş, kritik saatlere girildiğini söylemişti.

Birkaç gün önce yakın dostu Halit Okay için bir video yayınlayan Kıvanç Tatlıtuğ, arama kurtarma çalışmalarına katıldığını belirtmiş, kritik saatlere girildiğini söylemişti.

Haberi alır almaz tatilini yarıda kesen ve arama kurtarma çalışmalarına destek vermek üzere Erdek'e giden Kıvanç Tatlıtuğ, yaptığı açıklamada “Halit çok iyi bir denizciydi. Teknesiyle Bozcaada’ya gidiyordu. İki gün sonra Yunan adalarında buluşup ailecek tatil yapacaktık” ifadelerini kullanmış, olay günü telefonda konuştuklarını dile getirmişti.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Ekol TV muhabiri Enes Arol'un haberine göre Halit Yukay'ın kazadan yalnızca bir dakika önce dostu Kıvanç Tatlıtuğ ile telefonda görüştüğü tespit edildi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın